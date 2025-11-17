Свят

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение

17 ноември 2025, 21:33
„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“
Източник: ЕПА/БГНЕС

А мериканският петролен гигант „Шеврон“ проучва възможности за купуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, съобщиха днес пред „Ройтерс“ пет информирани източника.

Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение на потенциални купувачи да водят разговори с „Лукойл“ относно чуждестранните ѝ активи. „Шеврон“ би се присъединил към „Карлайл“ и други компании в надпреварата за портфолиото на „Лукойл“, оценявано на най-малко 20 милиарда долара.

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Лукойл“ и „Роснефт“, като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да участва в мирни преговори с Украйна.

Според петте източника „Шеврон“ проучва възможността да купи активи на „Лукойл“ в региони, където интересите на двете компании съвпадат,  вместо да придобие цялото портфолио. Източниците пожелаха анонимност, тъй като нямат право да говорят пред медиите. Интересът на „Шеврон“ не е бил съобщаван публично досега.

От „Шеврон“ заявиха, че компанията спазва всички приложими закони и разпоредби и не коментира търговски въпроси.

„Лукойл“ добива около 2 на сто от глобалния петрол на местна почва и в чужбина и съобщи, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат около 0,5 на сто от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара според документи от 2024 г.

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Американският частен инвестиционен гигант „Карлайл“ също проучва възможности да закупи чуждестранните активи на „Лукойл“, казаха източници пред „Ройтерс“ миналата седмица.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в САЩ.

Компанията притежава 13.5 на сто от находището „Карачаганак“ и 5 на сто от находището „Тенгиз“ в Казахстан, в които акционери са „Шеврон“ ,„Ексън Мобил“, „Ени“ и „Шел“.

Тези находища са основен източник на суров петрол за Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) който транспортира повече от 1, 6 милиона барела на ден — около 1, 5 на сто от световното търсене — към международните пазари през Русия.

„Лукойл“ има и дял в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който се оперира от „Шеврон“.

Компанията също така управлява проекта „Западна Курна -2“в Ирак, докато „Ексън Мобил“ дълги години беше оператор на съседния проект „Западна Курна -1“, преди да се изтегли миналата година.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
Шеврон Лукойл Санкции
Последвайте ни

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

Бурен вятър спря полети от и до София

Бурен вятър спря полети от и до София

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Свят Преди 40 минути

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Свят Преди 2 часа

Зеленски вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

България Преди 3 часа

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

България Преди 4 часа

Поклонението е на 19 ноември в храма „Успение Богородично"

НАП с нов изпълнителен директор

НАП с нов изпълнителен директор

България Преди 4 часа

Правителственото решение е прието неприсъствено

Откриха човешко тяло в село Щръклево

Откриха човешко тяло в село Щръклево

България Преди 4 часа

Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

България Преди 4 часа

Трима са привлечени в качеството на обвиняеми по делото

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Свят Преди 4 часа

Междувременно стана известно, че президентът Павел очаква да чуе публични разяснения от Бабиш, преди да се съгласи да го назначи за премиер

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

България Преди 5 часа

Според защитата не е налице разпореждане на съда.

<p>Земетресение в района на Благоевград&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 3.5 разлюля района на Благоевград

България Преди 5 часа

Слаб трус е усетен в района, без данни за щети или пострадали

Меган Маркъл

Какво е казал бившият на Меган Маркъл за връзката ѝ с принц Хари

Любопитно Преди 5 часа

Мартин Димитров

Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите

Любопитно Преди 5 часа

След големия успех на криминалната драма тази вечер в 22:00 ч. започва и вторият сезон

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

Свят Преди 5 часа

Тя беше свалена от собствената си партия, отслабена от неочакван враг

ЕС затяга правилата за визите

ЕС затяга правилата за визите

Свят Преди 6 часа

Промените ще трябва задължително да бъдат прилагани от всички държави в ЕС

Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

България Преди 6 часа

Желязков: Работим по Националния план за борбата с рака

Финалът на Big Brother прикова вниманието на зрителите в събота вечер

Финалът на Big Brother прикова вниманието на зрителите в събота вечер

Любопитно Преди 6 часа

Близо една трета от телевизионната аудитория в активна възраст проследи избора на победителя в риалити формата на NOVA

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Шокиращият страничен ефект от Ozempic, за който сподели Роби Уилямс

Edna.bg

Маргарита Лъчезарова: Притеснявах се да застана до Мартин Димитров и другите ми колеги в “Клетката”

Edna.bg

Георги Лазаров отпадна от групата на младежите

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от квалификациите за Мондиал 2026

Gong.bg

"Ройтерс": „Шеврон“ проучва опции за купуване на активи на „Лукойл“

Nova.bg

Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София

Nova.bg