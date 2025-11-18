Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Ч асти от интернет останаха офлайн във вторник след сериозен срив на Cloudflare, който наруши достъпа до платформи като X и Letterboxd, съобщава The Post .

Засегнати бяха и български сайтове, включително институционални. Например няма достъп до сайта на Конституционния съд.

Посетителите получаваха съобщение за „вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да „опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.

"Направена е поправка и смятаме, че проблемът вече е разрешен. Продължаваме да следим за грешки, за да гарантираме, че всички услуги са върнати към нормалното им функциониране", съобщиха около два часа след срива от Cloudflare.

Cloudflare е интернет инфраструктурна услуга, която предоставя ключови технологии, захранващи голяма част от онлайн пространството днес – включително защита на сайтове от кибератаки и поддържането им онлайн при голям трафик.

От Cloudflare обявиха, че разследват проблема: "Cloudflare е наясно с проблема и го разследва, като той потенциално засяга множество клиенти."

Според данните на сайта Downdetector имаше огромен ръст на проблемите с Cloudflare в световен мащаб.

Какво всъщност е Cloudflare?

Обикновено е невидима – и така трябва да бъде. Но днес Cloudflare стана много по-забележима.