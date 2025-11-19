Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

В най-новия епизод на The Voice Cast ни гостува едно от най-коментираните и запомнящи се лица от риалити формата „Къщата на инфлуенсърите“ – Весела Тенева.

Весела се превърна в едно от най-разпознаваемите имена от трети сезон на предаването, където заедно със своята коалиция преобърна представите за играта. В сезон, изпълнен с конфликти, стратегии и неочаквани обрати, именно тяхната стратегия се оказа печеливша – защото победителят в крайна сметка беше част от техния съюз – Георги Янев – Жоро, познат и от други риалити формати.

Източник: The Voice Cast

Макар и да не спечели официално, Весела Тенева може да бъде определена като „моралният победител“ – не само заради силната си позиция в играта, но и защото след шоуто тя и Жоро откриха любовта един в друг.

В епизода на The Voice Cast, Весела споделя откровено за живота след предаването, за любовта, която не е просто телевизионна история. Дава своя коментар за новия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ и една от емблематичните участнички в новия сезон – Грозденка, както и какво всъщност се крие зад стратегическите игри и динамиката на инфлуенсърското общество.

Извън публичността, Весела Тенева е пример за млад човек, който успява да съчетае публичния живот с истински професионален път. Тя е начален учител в столично училище – професия, която изпълнява с огромна любов и отдаденост. За Весела учителите са „съвременните будители“ и вярва, че ролята им не е само да образоват, но и да възпитават доброта, морал и човечност.

Освен педагог, Весела се занимава и с моделство – участва в редица конкурси за красота, включително и последното издание на „Мис България“, където завършва на престижното второ място. Активна е в социалните мрежи, където споделя моменти от ежедневието си, своята работа с деца, както и вдъхновяващи послания за доброта и баланс между амбицията и човечността.

„Строга съм и справедлива като учител, но се старая да бъда и приятел на децата. За мен е важно не просто да ги науча на уроците от учебника, но и на нещата от живота,“ споделя Весела в разговора.

Не пропускайте новия епизод на The Voice Cast, в който ще чуете за:

Истината зад стратегиите в „Къщата на инфлуенсърите“

Как Весела и Жоро откриха любовта след риалити формата

Какво мисли Весела за новия сезон и споровете около Грозденка

И какво е да бъдеш учител, модел и вдъхновител едновременно

