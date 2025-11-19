Любопитно

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

19 ноември 2025, 15:19
Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри
Източник: The Voice Cast

В най-новия епизод на The Voice Cast ни гостува едно от най-коментираните и запомнящи се лица от риалити формата „Къщата на инфлуенсърите“ – Весела Тенева.

Весела се превърна в едно от най-разпознаваемите имена от трети сезон на предаването, където заедно със своята коалиция преобърна представите за играта. В сезон, изпълнен с конфликти, стратегии и неочаквани обрати, именно тяхната стратегия се оказа печеливша – защото победителят в крайна сметка беше част от техния съюз – Георги Янев – Жоро, познат и от други риалити формати.

Източник: The Voice Cast

Макар и да не спечели официално, Весела Тенева може да бъде определена като „моралният победител“ – не само заради силната си позиция в играта, но и защото след шоуто тя и Жоро откриха любовта един в друг.

В епизода на The Voice Cast, Весела споделя откровено за живота след предаването, за любовта, която не е просто телевизионна история. Дава своя коментар за новия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ и една от емблематичните участнички в новия сезон – Грозденка, както и какво всъщност се крие зад стратегическите игри и динамиката на инфлуенсърското общество.

Извън публичността, Весела Тенева е пример за млад човек, който успява да съчетае публичния живот с истински професионален път. Тя е начален учител в столично училище – професия, която изпълнява с огромна любов и отдаденост. За Весела учителите са „съвременните будители“ и вярва, че ролята им не е само да образоват, но и да възпитават доброта, морал и човечност.

Освен педагог, Весела се занимава и с моделство – участва в редица конкурси за красота, включително и последното издание на „Мис България“, където завършва на престижното второ място. Активна е в социалните мрежи, където споделя моменти от ежедневието си, своята работа с деца, както и вдъхновяващи послания за доброта и баланс между амбицията и човечността.

„Строга съм и справедлива като учител, но се старая да бъда и приятел на децата. За мен е важно не просто да ги науча на уроците от учебника, но и на нещата от живота,“ споделя Весела в разговора.

Не пропускайте новия епизод на The Voice Cast, в който ще чуете за:

  • Истината зад стратегиите в „Къщата на инфлуенсърите“
  • Как Весела и Жоро откриха любовта след риалити формата
  • Какво мисли Весела за новия сезон и споровете около Грозденка
  • И какво е да бъдеш учител, модел и вдъхновител едновременно

🎧 Гледайте и слушайте новия епизод на The Voice Cast – в YouTube, Nova Play и всички стрийминг платформи.

Източник: The Voice Cast    
Весела Тенева Къщата на инфлуенсърите The Voice Cast Начален учител Моделство Риалити формати
Последвайте ни
ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 8 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 9 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 9 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 7 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Любопитно Преди 5 минути

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Свят Преди 19 минути

"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 41 минути

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 48 минути

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 55 минути

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Всички ще умрем и това е началото на края

Всички ще умрем и това е началото на края

Свят Преди 1 час

Стюарт Ръсел: Нямаме абсолютно никаква представа как работи и го пускаме на стотици милиони хора

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Свят Преди 1 час

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“

<p>Украинският парламент отстрани&nbsp;правосъдния министър</p>

Украйна отстрани правосъдния министър Галушченко заради корупция

Свят Преди 1 час

За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

Разбиха група за измами с внос на коли от САЩ

България Преди 1 час

Обвиняемите поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

Скандал между съседи за ток завърши с опит за убийство в Стара Загора

България Преди 1 час

36-годишен мъж удари съседа си с длето след спор за електричество; пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Вулканът "Семеру" изхвърли 5,6 км пепел: Индонезия е в максимална степен на тревога

Свят Преди 1 час

Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

Караджов: Геопространствените технологии – гръбнак за транспортния преход

България Преди 2 часа

<p>&quot;Леопард 2А8&quot;: Най-добрият танк на Бундесвера</p>

Германия получава първия си танк "Леопард" от ново поколение

Свят Преди 2 часа

Германия е поръчала 123 „Леопард“ 2А8, включително 18, които да заменят по-старите „Леопард“ 2А6, прехвърлени на Украйна

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

България Преди 2 часа

Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Ловът на обирджиите на Лувъра: Холивудски обрати и мистерия

Свят Преди 2 часа

Арестуваните заподозрени нямат опита за тази кражба - възможно ли е да не са действали сами?

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

България Преди 2 часа

Около 20 000 къщи са наводнени, а хиляди хора са били принудени да се евакуират

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Edna.bg

„70 е новото 50“: Джейн Сиймор — урок по любов, смелост и красиво остаряване (СНИМКИ)

Edna.bg

Везенков попадна в състава на България за предквалификацията с Армения

Gong.bg

Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА: Всичко си зависи от него

Gong.bg

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения

Nova.bg

Правителственият „Фалкон” отива на търг

Nova.bg