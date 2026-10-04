Свят

Тръмп започна 32-дневна предизборна офанзива преди междинните избори в САЩ

Президентът вече посети Тексас, Оклахома и Алабама, а сега агитира за републиканците в Охайо

4 октомври 2026, 13:29
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  • Доналд Тръмп започна 32-дневна кампания в подкрепа на републиканците преди междинните избори, като посети Охайо, един от ключовите щати за контрола над Сената.
  • Основната битка е между републиканеца Джон Хюстед и демократа Шерод Браун, като републиканците се опасяват от недостатъчна мобилизация на избирателите в щата.
  • Тръмп защитава икономическата си политика, но според АП високите разходи за живот и съкращенията засилват недоволството, а центровете за данни и връзките на Хюстед с дарители са сред атаките на демократите.

Какъв е залогът на изборите в САЩ тази година

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в югозападния щат Охайо, за да се включи в кампанията на Републиканската партия за насрочените за ноември междинни избори, предаде Асошиейтед прес.

Президентът по-рано обяви, че започва интензивна предизборна кампания, която ще продължи 32 дни. Тази седмица той посети Тексас, Оклахома и Алабама – щати, в които Републиканската партия има силна подкрепа.

В Охайо Тръмп произнесе реч пред свои симпатизанти в предградие на Дейтън. В Охайо  се водят оспорвани надпревари за места в Камарата на представителите и за губернаторския пост, но може би най-важна е битката за Сената, отбелязва АП.  

Сенаторът републиканец Джон Хюстед се изправя срещу демократа Шерод Браун. Хюстед бе назначен за сенатор от Охайо на 21 януари 2025 г. на мястото на Джей Ди Ванс, който стана вицепрезидент.  

Браун представляваше Охайо в Сената в продължение на три мандата, но загуби последните избори от републиканеца Бърни Морено. Демократите поставят Охайо сред ключовите щати в надпреварата за установяване на контрол върху Сената.  

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„Никой не е очаквал, че Тръмп ще излезе на предизборна кампания“, заяви президентът в началото на митинга в Дейтън, който се състоя в спортната зала на местно училище.

На предизборните митинги Тръмп се опитва да убеди избирателите, че икономиката е в по-добро състояние, отколкото те смятат. Резултатите от анкетите обаче сочат, че американците са разочаровани от икономическата политика на Белия дом, отбелязва АП. Високите разходи за живот, включително цените на бензина, които се повишиха заради войната на Тръмп срещу Иран, са основен проблем и в района на Дейтън. А само няколко дни преди митинга на Тръмп близо 1400 души бяха съкратени от фабрика за камиони в близкия град Спрингфийлд.

Митингът на Тръмп се проведе на фона на опасенията сред републиканците, че кампанията на Хюстед не е успяла да предизвика достатъчен ентусиазъм сред избирателите в Охайо. Браун и съюзниците му отправят остри критики към Хюстед заради изграждането на центрове за данни в Охайо по времето, когато бе вицегубернатор на щата. Огромните комплекси, захранващи проекти в областта на изкуствения интелект, се превърнаха в токсичен политически въпрос, предизвикващ двупартийна опозиция в предизборните надпревари из цялата страна. Избирателите са загрижени заради влиянието, което тези центрове оказват върху цените на електроенергията, водоснабдяването и земеделските земи.

Предизборният щаб на Браун също така атакува Хюстед заради дарения от милиардера Лесли Уекснър, създател на една от най-големите империи в индустрията за търговия на дребно в САЩ. В края на 80-те години Уекснър назначава Джефри Епстийн за свой финансов мениджър и му предоставя почти пълна власт върху активите си. През 2008 г. Епстийн бе осъден за склоняване на непълнолетни към проституция, а през 2019 г. се самоуби в нюйоркски затвор, след като му бяха повдигнати нови обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Източник: БТА, Николай Велев    
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