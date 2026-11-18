Т рима души са загинали, а седем са пострадали при атака с дронове в центъра на Одеса тази сутрин. Жертвите са две жени и един мъж, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в Telegram.

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Първоначално беше съобщено за един загинал. По-късно броят на жертвите нарасна до три. Седем души са получили наранявания при първия удар, съобщава украинското издание „Интент“.

Около 11:00 ч. е последвала нова атака с дрон, който е паднал в централната част на града и е поразил учебно заведение. При втория удар са нанесени щети и на жилищна сграда. Информацията за последиците от атаката се уточнява.

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​Одеска област е един от районите в Украйна с най-голяма концентрация на етнически българи. По данни от последното официално преброяване в страната българската общност наброява над 150 000 души и е третата по численост в Украйна.

В самия град Одеса живеят около 50 000 - 60 000 българи. Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Масирана атака с дронове срещу Одеса, има пострадали

Българите в Одеска област са историческа общност с дългогодишно присъствие в региона. Болград е сред основните центрове на българския културен и обществен живот в Украйна.