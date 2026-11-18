Д ългоочакваната видеоигра Grand Theft Auto 6 (GTA 6) излиза на 19 ноември, но премиерата ѝ може да доведе до сериозно натоварване на интернет мрежите и дигиталните магазини по света. Очаква се милиони играчи да се опитат да изтеглят едновременно новото заглавие на Rockstar Games, което заема цели 212 GB. Според експерти това може да предизвика временни затруднения с интернет връзката, особено в Европа и САЩ.

Феноменът GTA 6: Близо 5 милиона предварителни поръчки още преди премиерата

През септември 2025 г. премиерата на Hollow Knight: Silksong доведе до сривове на дигиталните магазини на Nintendo, PlayStation, Xbox и Steam. Причината беше огромният интерес към играта – милиони фенове, чакали повече от осем години продължение на Hollow Knight от 2017 г., се опитаха да я изтеглят почти едновременно, предаде GamesIndustry. Очакванията са премиерата на Grand Theft Auto 6 да бъде многократно по-мащабна. Феновете чакат продължението на GTA 5 вече около 13 години, а интересът към новата игра е огромен още преди официалното ѝ излизане.

За първите три месеца Silksong е продала 7 милиона копия, а ден след премиерата ѝ броят на едновременно играещите в Steam е надхвърлил половин милион. За сравнение, според оценки на Sensor Tower предварителните поръчки на GTA 6 вече са достигнали близо 8 милиона. Очаква се продажбите да нараснат значително с премиерата на 19 ноември. Разликата е съществена и по отношение на размера на файловете – Silksong заема едва 8 GB в Steam, докато GTA 6 изисква цели 212 GB.

The arrival of the highly anticipated Grand Theft Auto VI is getting closer, with the release date set for this Thursday, Nov. 19. Here’s everything you need to know about GTA 6: https://t.co/6XtlBAqGMT https://t.co/YxdAuh07g8 — ABC News (@ABC) November 17, 2026

Първият мащабен блокбъстър изцяло в дигитален формат

Има и още една важна особеност: GTA 6 е първият блокбъстър от подобен мащаб, който ще излезе само в дигитален формат. Когато GTA 5 беше пусната през 2013 г., физическите копия все още имаха водещо място на пазара. Този път всеки, който иска да играе новата част, ще трябва да я изтегли.

Периодът за предварително изтегляне на GTA 6 започва на 10 ноември в полунощ, девет дни преди официалната премиера на 19 ноември. Ще издържат ли дигиталните магазини на PlayStation и Xbox на натоварването и как ще се справи интернет инфраструктурата с огромния трафик? GamesIndustry.biz потърси мнението на експерти от индустрията.

Какво показват предишните премиери

Основателят на Aldora и автор на бюлетина SuperJoost Йост ван Дрюнен припомня проблемите при старта на онлайн режима на Grand Theft Auto 5 през октомври 2013 г. Тогава инфраструктурата на Rockstar не успява да понесе натоварването.

„На практика това претовари инфраструктурата на Rockstar. В крайна сметка проблемът не навреди на поредицата, но доведе до сериозни затруднения в началото“, коментира той.

Онлайн режимът на GTA 6 обаче ще се появи на по-късен етап, а при премиерата ще бъде достъпна само историята за един играч. Затова основното натоварване ще падне върху платформите на Sony и Microsoft, а не върху сървърите на Rockstar. Ван Дрюнен очаква двете компании да увеличат значително капацитета на сървърите си. Допълнително облекчение ще бъде и липсата на много други големи премиери около датата на излизане на GTA 6, както и възможността играта да бъде изтеглена предварително.

„Никой не иска да бъде платформата, която се срина при най-голямата премиера на видеоигра за последното десетилетие“, отбелязва той.

От GamesIndustry.biz са потърсили коментар от PlayStation и Xbox, но до публикуването на материала не са получили отговор. Бивш служител на Sony обаче смята, че има основания за оптимизъм. Гордън Торнтън е работил 17 години в Sony, където е ръководил разработването на PlayStation Network и PlayStation Store. Днес той е търговски директор на компанията ZBD. По думите му Sony вече има необходимия опит, за да се справи с подобно натоварване, след като в миналото е допускала сериозни проблеми.

Той припомня първите допълнителни карти за Call of Duty, когато системите на компанията не успели да обработят огромния брой плащания. Тогава платежният портал на Sony претоварил и други дигитални търговци, работещи с Worldpay. Оттогава обаче инфраструктурата е значително усъвършенствана и вече разчита на разпределена архитектура.

Предварителното изтегляне ще облекчи натоварването

Според Торнтън възможността игрите да бъдат изтегляни предварително значително намалява натиска върху сървърите в деня на премиерата. Играчите могат да свалят големите файлове дни преди официалното излизане, вместо милиони потребители да започнат изтеглянето едновременно. Фактът, че Rockstar започна да приема предварителни поръчки още през юни, също ще помогне за по-доброто планиране. При Silksong ситуацията беше различна – датата на премиерата беше обявена само няколко седмици по-рано, нямаше предварителни поръчки и играта не можеше да бъде изтеглена предварително.

„При Silksong нямаше предварителни поръчки, така че покупките и изтеглянията се струпаха в Steam и конзолните магазини в рамките на една и съща минута. Системите не издържаха“, обяснява ван Дрюнен.

Торнтън допълва, че предварителното изтегляне позволява на конзолите да свалят съдържанието постепенно, без да претоварват мрежата за разпространение. В момента на премиерата е необходимо само да се активира достъпът до вече изтеглената игра – процес, който може да бъде извършен бързо дори при милиони потребители.

Същото мнение споделя и Саймън Карлес, автор на бюлетина GameDiscoverCo. Според него предварителните поръчки и възможността за предварително изтегляне ще намалят значително натоварването върху PlayStation и Xbox. За GTA 6 са необходими до 212 GB свободно пространство, а деветте дни между началото на предварителното изтегляне и премиерата ще позволят на играчите да получат по-голямата част от файловете постепенно. Възможно е в деня на излизането да има допълнителна актуализация, но според Карлес тя вероятно ще бъде сравнително малка.

Въпреки това ван Дрюнен предупреждава, че основното изпитание ще бъде в самия ден на премиерата. Тогава може да се стигне до десетки милиони покупки, а не до няколкостотин хиляди, какъвто беше мащабът при Silksong. Нийл Макрей, директор по технологиите и иновациите в британския интернет доставчик CityFibre, също очаква сериозно натоварване. По думите му предварителното изтегляне ще помогне, но много играчи вероятно ще изчакат официалната премиера, преди да закупят играта.

The arrival of the highly anticipated Grand Theft Auto VI (GTA 6) is getting closer, with the release date set for Nov. 19. What to know about its release date, preloading, file size and more. https://t.co/K4hOwUskkp — ABC News (@ABC) November 17, 2026

Ще издържи ли интернет инфраструктурата?

Освен дигиталните магазини и сървърите на платформите, сериозно изпитание може да бъде и телекомуникационната инфраструктура. Очаква се милиони потребители да започнат да изтеглят огромни файлове в кратък период от време. Макрей смята, че това ще доведе до рекордни пикови стойности на преноса на данни. Според него обаче доставчиците на интернет вече са подготвени за подобни ситуации.

Той посочва, че големите пикове в трафика при премиери на игри и мащабни актуализации на заглавия като Fortnite и Call of Duty вече са обичайно явление, а не изключение. Мрежите са проектирани да поемат големи обеми от дигитално съдържание и са доказали, че могат да работят и при сериозно натоварване.

Въпреки това ван Дрюнен очаква възможни проблеми с интернет връзката в деня на премиерата. Според него най-голямото натоварване може да се усети вечерта на 19 ноември в САЩ и Европа, когато играчите, които не са изтеглили предварително GTA 6, ще започнат да свалят файловете. Той обаче смята, че евентуалните затруднения ще бъдат локални, а не ще засегнат интернет инфраструктурата в световен мащаб.

Саймън Карлес също предупреждава, че предварителното изтегляне няма да премахне напълно натоварването върху мрежите. Той припомня премиерата на Black Myth: Wukong в Steam през 2024 г., когато предварителното изтегляне увеличи използвания капацитет на платформата повече от три пъти – до 70 терабита в секунда. Файловете на Black Myth: Wukong са били с размер 118 GB – почти наполовина от необходимото пространство за GTA 6. Освен това се очаква броят на играчите, които ще изтеглят предварително новата игра на Rockstar, да бъде многократно по-голям.

Премиерата може да определи бъдещето на дигиталните игри

Залогът е голям не само за PlayStation, Xbox и Rockstar, но и за цялата индустрия, която все повече се насочва към изцяло дигитално разпространение. При този модел достъпът до големите заглавия зависи пряко от качеството на интернет връзката и капацитета на мрежите. Според Макрей доставчиците на интернет и разработчиците на игри ще следят внимателно премиерата на GTA 6, за да разберат как подобни мащабни изтегляния ще се отразят на бъдещето на индустрията.

Гордън Торнтън обаче остава оптимист. По думите му инженерните екипи на Sony и Rockstar разполагат с достатъчно информация за броя на предварителните поръчки, необходимия капацитет за разпространение на играта и ресурсите, които трябва да бъдат осигурени в отделните регионални центрове за данни.

„Това е най-голямото заглавие и най-голямата възможност за PS5 и те трябва да се справят“, заключава той.

The highly anticipated “Grand Theft Auto VI” has already surpassed $1.5 billion in revenue, according to estimates by market research firm Sensor Tower. The firm’s estimates show most sales, about 75%, are for the PlayStation edition of the game, while the remaining quarter purchased the game for Xbox consoles. Read more: https://t.co/8YyBWWrWNg 📸: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images — Forbes (@Forbes) November 17, 2026

За играта: Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 е следващата част от една от най-популярните и успешни поредици в историята на видеоигрите, създадена от американското студио Rockstar Games. Действието се развива в измисления щат Леонида, вдъхновен от Флорида, а в центъра на историята са двамата главни герои – Лусия Каминос и Джейсън Дювал, които се впускат в поредица от престъпления в търсене на лесни пари и по-добър живот.

Играта ще върне играчите във Вайс Сити – виртуален мегаполис, познат от предишни заглавия на поредицата, но пресъздаден с много по-съвременна графика и детайлен отворен свят. GTA 6 е продължение на Grand Theft Auto 5 от 2013 г., която се превърна в една от най-продаваните видеоигри на всички времена.