Българите, които притежават ваканционни имоти в Гърция, но са данъчни местни лица на България, няма да могат да се възползват от новото освобождаване от данък върху недвижимите имоти, което влиза в сила от 2027 г.

Това предвиждат разпоредбите на гръцкия Закон 5355/2026, обнародван на 13 ноември. Промените разширяват кръга на собствениците, които няма да плащат единния данък върху недвижимите имоти, известен като ЕНФИА (ENFIA), но поставят конкретни условия за ползването на облекчението.

Според член 15 от закона освобождаването се прилага само за физически лица, които са данъчни резиденти на Гърция и чието основно жилище се намира в населено място, попадащо в обхвата на мярката.

Данъчната стойност на жилището не трябва да надвишава 400 000 евро.

Това означава, че български гражданин, който притежава къща или апартамент за почивка в Гърция, но живее и плаща данъците си като местно лице в България, продължава да дължи гръцкия имотен данък.

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Притежаването на гръцки данъчен номер не променя това обстоятелство. Той е необходим за изпълнение на данъчните задължения в страната, но сам по себе си не означава, че собственикът е данъчно местно лице на Гърция.

Българските граждани, които отговарят на всички законови условия, включително за данъчно местожителство и основно жилище, могат да ползват освобождаването.

Кои имоти ще бъдат освободени от данък

От 2027 г. облекчението обхваща основни жилища в населени места с до 2000 жители вместо досегашния праг от 1500 души.

За Западна Македония и определени гранични райони на Северна Гърция границата се увеличава до 2200 жители.

Мярката не се прилага за повечето населени места в област Атика, като е предвидено изключение за островната ѝ регионална единица.

Според гръцкото Министерство на националната икономика и финансите разширяването включва още 131 населени места и около 62 000 допълнителни собственици.

Освобождаването се отнася единствено до основното жилище, а не до всички недвижими имоти, които дадено лице притежава.

Как българските собственици могат да намалят данъка

За собствениците на ваканционни имоти остава възможността да ползват отделно данъчно облекчение, ако жилището е застраховано срещу природни бедствия.

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Гръцкото законодателство предвижда 20% намаление на ЕНФИА за жилища с данъчна стойност до 500 000 евро и 10% за имоти над тази стойност.

За целта застраховката трябва да покрива едновременно три риска - земетресение, пожар и наводнение, както и да отговаря на останалите законови изисквания.

Пълната отстъпка се предоставя при застрахователно покритие за цяла година. При по-кратък период намалението се изчислява пропорционално, като застраховката трябва да е действала поне три месеца.

Това облекчение е отделно от освобождаването за основни жилища в малките населени места.

Как се определя данъкът

ЕНФИА е ежегоден данък върху недвижимата собственост в Гърция. Размерът му зависи от характеристиките и данъчната оценка на имота, както и от притежаваните вещни права.

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Данъкът се определя според собствеността към 1 януари на съответната година и информацията, вписана в гръцката имотна декларация Е9.

Следователно собствениците, които през 2026 г. са придобили нов имот или са направили промени в декларираната собственост, трябва да се съобразят с актуалните данни при определянето на данъчните си задължения за 2027 г.