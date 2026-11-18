О тборите на Зелените и Ураганите ще излязат на Арената на “Игри на волята” за нов номинационен сблъсък тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще се изправят пред Колелото на съдбата - препятствие, изискващо пъргавина, баланс и бърза мисъл.

Бедстващото племе на Зелените ще направи всичко по силите си, за да прекъсне победната серия от осем поредни успеха на своите съперници. Ако успеят, обитателите на Изолатора ще върнат името и флага си и отново ще получат правото да се състезават като Канарите. Дали обаче ще съумеят да триумфират или отново ще се озоват край огъня на номинациите?

Източник: NOVA

Междувременно в Резиденцията Иван ще направи опит да разклати доверието във водещата коалиция при Сините само на няколко крачки от решаващите етапи в надпреварата.

Кой ще е първият номиниран воин в Дивия север тази седмица, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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