П о-бързо издаване на личните карти предвиждат приетите от Народното събрание на второ четене промени в Закона за чужденците в Република България. С измененията, включени в преходните и заключителните разпоредби, се променя и Законът за българските лични документи.

Срокът за издаване на лична карта при обикновена услуга се съкращава от 30 на 20 дни. Същият срок ще важи и за подмяната на временна карта за самоличност при обикновена услуга. При бърза услуга временната карта ще се издава до три работни дни от деня, следващ приемането на заявлението.

Гражданите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти

Ограничават използването на служебни паспорти

С приетите текстове се въвежда изрично ограничение служебните паспорти да се използват само при изпълнение на служебни функции в чужбина. Според мотивите на вносителя, Министерския съвет, мярката цели да ограничи възможностите за злоупотреби и неправомерно ползване на привилегиите, които предоставят тези документи.

Предвижда се и възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг, изпратени на работа в чужбина. Това ще важи за техните деца до 25-годишна възраст, ако не са сключили брак и продължават образованието си в приемащата държава.

НС обсъжда на второ четене промени в Закона за чужденците

Нови правила за работата на чужденци в България

Парламентът прие и промени, свързани с разрешенията за продължително пребиваване и работа от типа „Единно разрешение за пребиваване и работа“.

Такова разрешение ще могат да получат чужденци, които отговарят на условията за достъп до българския пазар на труда и притежават съответната виза или разрешение за пребиваване съгласно европейското законодателство.

Процедурата по издаване на единното разрешение няма да може да продължава повече от два месеца. При фактическа и правна сложност срокът ще може да бъде удължен с още 30 дни. В рамките на процедурата заявителят или упълномощено от него лице ще може да оттегли подаденото заявление.

Предвижда се, когато достъпът на чужденец до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи обезщетение на работника. Въвежда се и задължение за сключване на писмен договор, в който да бъдат уредени условията за наем на жилище, предоставено от работодателя на сезонен работник.

С промените се уточняват и условията, при които периодът на безработица няма да бъде основание за отнемане на единното разрешение за пребиваване и работа.

Това ще важи, когато общият период на безработица не надвишава три месеца в рамките на срока на валидност на документа за пребиваване. За чужденци, които са притежавали такова разрешение повече от две години, допустимият период е до шест месеца.

Правото на пребиваване на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване ще може да бъде отнето, ако се установи, че той не е пребивавал в България през предходната календарна година.

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

Въвеждат скрининг на чужденци по външните граници

Депутатите приеха и въвеждането на скрининг на граждани на трети държави на външните граници във връзка с процедурите за предоставяне на статут на лице без гражданство.

Проверките ще се извършват в центрове към Главна дирекция „Гранична полиция“. По време на процедурата чужденците ще могат да бъдат настанявани в тези центрове със заповед на директора на дирекцията или на оправомощено от него длъжностно лице.

Предвижда се настаняване и в центрове на дирекция „Миграция“ или на подходящи места в СДВР и областните дирекции на МВР, когато има опасност от укриване или заплаха за обществения ред и здравето.

Всички чужденци, подложени на скрининг, ще преминават предварителна проверка на здравословното състояние от квалифициран медицински персонал. Ще им бъде осигурен достъп до спешна медицинска помощ и основно лечение. Органите, извършващи проверките, ще трябва да осигуряват достъп и на неправителствени организации, които предоставят съвети и консултации на чужденците.

По време на дебатите Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че партията подкрепя предварителните здравни прегледи, тъй като ги смята за полезни.

Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ коментира, че шестмесечният праг за периода на безработица не отчита достатъчно обективните причини за отсъствие, когато те могат да бъдат доказани по административен път. Според него трябва да има по-обективни начини за установяване дали даден човек е пребивавал на територията на Европейския съюз.

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Божидар Божанов от „Демократична България“ отбеляза, че законодателството в тази област става все по-детайлно и започва да прилича на наредба. По думите му МВР и социалното министерство трябва да преосмислят в кои закони следва да бъдат уредени съответните въпроси.

Божанов обърна внимание и на липсата на достатъчна дигитализация на процесите между различните институции.