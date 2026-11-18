П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Шенжен, Китай, за среща на върха на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който посещава този град – китайския отговор на Силициевата долина, където са базирани технологичните гиганти на страната.

По време на престоя си в технологичния център, освен с китайския лидер Си Дзинпин, се очаква да се срещне и с руския президент Владимир Путин.

Изненадващо президентът Си се срещна с Тръмп на летището. Той очакваше американския си колега в подножието на стълбата на самолета, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Присъствието на Си на червения килим на летището напомня за начина, по който Тръмп посрещна китайския лидер при посещението му в САЩ по-рано тази година.

President Trump arrives in China and hugs President Xi https://t.co/B4LmR5qvsc — Acyn (@Acyn) November 18, 2026

През целия си период на управление президентът Си Дзинпин никога не е отивал на летището, за да посрещне гостуващ президент на САЩ.

В Китай, където протоколът е от изключително значение, присъствието на Си на червения килим в Шънджън подчертава важността, която страната отдава на двустранните си отношения със САЩ.

По-рано тази година Тръмп лично посрещна Си при пристигането му със самолет във военновъздушната база „Андрюс“.

Според дипломатическия протокол, спазван от Китай през последните години, държавният глава обикновено не отива на летището, за да посреща гости.

Когато руският президент Владимир Путин пристигна в Шънджън по-рано днес, той беше посрещнат от влиятелния началник на канцеларията на Си – Цай Ци, което само по себе си представлява необичайно високо ниво на протокол.

Последният път, когато Си беше забелязан на летището в подобна роля, беше по времето, когато той самият беше вицепрезидент на страната – тогава той посрещна бившия президент на САЩ Барак Обама.

Xi Jinping personally met Trump at the plane’s stairs. The Chinese leader did not meet Putin. https://t.co/ppt1G4DIzc — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026

Доналд Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който посещава китайския „град-чудо“. В Шенжен китайският лидер ще демонстрира градския микрокосмос на съвременната история на своята нация: мащабно планиране, бурен технологичен напредък и бързо натрупване на богатство.

Там Тръмп ще открие китайския отговор на Силициевата долина – град, който е дом на технологични предприемачи, дронове за доставка на храна и най-бързия суперкомпютър в света.

Това е градът, дал началото на много от технологичните постижения, които поставиха Тръмп и Си в състояние на конфронтация по въпроси, свързани с достъпа до суровини, високотехнологични чипове и доходоносни пазари.

Ако разговаряте с някой от 18-те милиона жители на Шенжен, той с гордост ще ви каже, че това е „град-чудо“. Изграден върху мангрови влажни зони само за четири десетилетия, този блестящ град разполага с повече небостъргачи от Ню Йорк и около три пъти повече от Чикаго – по данни на Съвета за вертикален урбанизъм (Council on Vertical Urbanism).

През 80-те години тогавашният китайски лидер Дън Сяопин използва града, разположен съвсем близо до Хонконг, за провеждането на експеримент с пазарна икономика, целящ привличането на чуждестранен капитал.

Днес компании, основани в Шенжен, са сред най-известните в света: Huawei е един от най-големите технологични конгломерати в света; BYD изпревари Tesla на Илон Мъск и миналата година стана най-големият продавач на електрически превозни средства в света; Tencent притежава гиганта в социалните медии WeChat, а DJI е най-големият производител на дронове в света.