Г одина след кончината на Светлана Тилкова - Алена на 16 ноември 2025 г., нейният съпруг Андрей Тилков предприема издаването на най-пазената ѝ тайна - нейния пълен учебник по астрология и нумерология, чието трето ниво тя умишлено задържа в продължение на 20 години. Причината за това решение в миналото е била свързана с факта, че след публикуването на второто издание тя забелязва как нейни уникални тълкувания започват да се появяват в различни сайтове, поради което решава да споделя тези сакрални знания единствено със своите преки ученици.

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След смъртта ѝ обаче това ограничение отпада, а мащабният труд се разгръща в обем от впечатляващите 1600 страници, разделени в два томa - първият от които излиза от печат, а вторият се очаква през следващата година. Този изключителен учебник съдържа дълбоки и непознати досега за широката публика познания за арабските точки и математическите позиции в звездните карти, като жребиите на Хермес. Сред тях се открояват както „Лока Фортуна“, наричана от Алена звездата на материалното щастие, така и точките на смелостта, на Марс, на победата и на Немезида – богинята на възмездието, която служи като европейски еквивалент на кармата.

Предсказания за бъдещето, глобални конфликти и климатични катаклизми

Въпреки че новата книга представлява строго специализиран астрологичен учебник, мащабното пророческо наследство на Алена е събрано в издадената през февруари 2026 г. книга „Гласът на Вселената“. В нея тя описва развитието на Земята от нейното раждане до 3000 година, включително контактите с извънземен разум, сливането с вселенското семейство на разума и бъдещите планетарни войни. Според нейните записки човечеството е изправено пред три глобални конфликти – война срещу религиите, борба за парите, след която те ще бъдат заменени от вселенски кредити, и сблъсък на хората с неземни същества, претендиращи за планетата.

Алена прави редица точни прогнози години преди тяхното сбъдване. Още през 2014 година, на базата на астрологични изчисления и знаци около неделната меса на папа Франциск и освободените бели гълъби, нападнати от хищни птици, тя предрича въоръжения конфликт между Русия и Украйна и промяната на териториалните граници. През 2016 година тя определя Брекзит като диверсия спрямо Великобритания, а през 2020 година анализира дълбоката кармична обвързаност между Русия и Германия след разстрела на императорското семейство Романови през 1918 г., прогнозирайки евентуален пик на разплата между 2029 и 2031 г., ако не бъде постигнато трайно примирие.

Предупрежденията за България и личният архив

По отношение на България Алена твърди, че страната ще пребъде, но благосъстоянието ѝ зависи от управлението. Още преди 13 години тя предупреждава държавниците за опустошителни климатични аномалии, дълги засушавания и внезапни водни стихии заради разположението на Нептун в Риби – прогноза, която продължава да се сблъсква с тежките наводнения в страната. Тя също така предупреждава бившия премиер Бойко Борисов по време на протестите през 2020 г., че бездействието ще доведе до загуба на управленската власт на ГЕРБ.

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Андрей Тилков споделя, че след смъртта на съпругата си е унищожил лични бележки и ръкописи, които тя никога не е искала да бъдат разкривани пред света. Самата Алена не е изработвала личен хороскоп за крайните си дни, тъй като е познавала съдбата си, а първият ѝ допир с астрологията датира от 1977 г. в Япония, където получава рожден хороскоп от японския астролог дядо Осукава.

Загубата на Алена се приема през призмата на нейните духовни виждания за безсмъртието на душата, която преминава през вселенски съд и еволюира през различни нива. Според Тилков личности с мисия като Алена, Ванга, Слава Севрюкова и Петър Дънов се прераждат на високоразвити планети, а самият той вярва в думите ѝ от последните ѝ мигове, че двамата отново ще бъдат заедно във вселенското пространство.