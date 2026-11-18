България остава сред страните с най-висока инфлация в Европейския съюз. Годишният ръст на потребителските цени у нас, измерен чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), достига 5,9% през октомври, показват публикуваните днес данни на Евростат.

Така страната ни е втора в еврозоната и трета в целия Европейски съюз по годишна инфлация.

По-висок ръст на цените в ЕС отчитат единствено Румъния със 7% и Литва с 6,1%. Тъй като Румъния не е част от еврозоната, сред държавите във валутния съюз пред България остава само Литва.

Инфлацията удари 6%: По-зле от нас е само Литва

Евростат коригира предварителната оценка

Окончателните данни са малко по-ниски от експресната оценка на Евростат от началото на ноември. Тогава статистическата служба очакваше годишната инфлация в България да достигне 6%, а месечната да бъде 0,8%.

Сега годишният ръст е ревизиран до 5,9%, а увеличението на цените само през октомври спрямо септември е 0,7%.

Въпреки корекцията темпът на инфлацията продължава да се ускорява. През юли годишната инфлация по ХИПЦ е била 4,4%, през август достига 5%, а през септември - 5,6%.

На месечна база България също остава сред страните с по-силен ръст на цените. Увеличението от 0,7% е петото най-високо в ЕС, заедно с Ирландия.

България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната и през август

По-голямо поскъпване спрямо септември е отчетено в Италия - 1,2%, Белгия - 1,1%, Румъния - 1%, и Нидерландия - 0,9%.

Инфлацията се ускорява и в ЕС

Годишната инфлация в еврозоната достига 4% през октомври при 3,8% през септември. Година по-рано показателят е бил 2,1%.

За целия Европейски съюз инфлацията също се повишава до 4% от 3,8% месец по-рано. През октомври 2025 г. тя е била 2,5%.

Най-ниска годишна инфлация през октомври е регистрирана в Швеция - 0,6%, следвана от Чехия и Дания с по 2,1% и Малта с 2,3%.

Спрямо септември годишната инфлация намалява в девет държави от ЕС, остава без промяна в две и се увеличава в 16.

Основният принос за инфлацията в еврозоната през октомври идва от енергията - 1,89 процентни пункта, следвана от услугите с 1,55 пункта. Неенергийните промишлени стоки допринасят с 0,30 пункта, а храните, алкохолът и тютюневите изделия - с 0,29 пункта.

На месечна база цените се увеличават с 0,5% в еврозоната и с 0,4% средно за ЕС.

Данните на Евростат са по хармонизирания индекс ХИПЦ, който позволява сравнение между държавите в ЕС. По националния индекс на потребителските цени (ИПЦ) НСИ отчете за октомври 6% годишна и 1,2% месечна инфлация, докато по ХИПЦ стойностите за България са съответно 5,9% и 0,7%.