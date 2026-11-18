Н а фона на ниското одобрение за президента Доналд Тръмп след междинните избори, ново проучване разкрива дълбоко обществено недоволство към ключови фигури в неговия кабинет.

Водещи в списъка с най-непопулярни членове са министърът на здравеопазването и хуманитарните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши и министърът на отбраната Пийт Хегсет, което сигнализира за сериозни политически предизвикателства пред администрацията.

Всеки политически рейтинг има своята предистория, а в случая с настоящата администрация на САЩ тя е белязана от противоречиви решения в областта на общественото здраве и външната политика. Според ново проучване на Economist/YouGov, цитирано от Newsweek, американското общество е силно поляризирано относно бъдещето на някои от най-висшите държавни служители. Проучването е проведено между 13 и 16 ноември сред 1628 американски граждани и има статистическа грешка от ±2,9 процентни пункта.

Здравна криза и политически натиск: Случаят "Робърт Ф. Кенеди-младши"

Най-голямо неодобрение събира министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, като 46% от анкетираните смятат, че президентът Тръмп трябва да го уволни, докато едва една трета го подкрепят. Тези данни съвпадат с тревожен развой в сферата на общественото здраве – наскоро Панамериканската здравна организация отне на САЩ статута на страна, която е елиминирала заболяването морбили, който страната притежаваше от 2000 г. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са потвърдили над 5400 случая тази година, най-високото ниво от 1991 г. насам.

Според наличната информация, смъртните случаи, свързани с морбили, регистрирани по време на мандата на Кенеди, надхвърлят общия брой за предходните 20 години.

„Загубата на статута на САЩ като нация, която е елиминирала морбили, е съкрушително обвинение срещу федералното здравно ръководство“, написа във вторник сутринта в X бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг.

Робърт Кенеди младши Източник: GettyImages

Темата е такава, която екипът му се опитва да избягва. На кръгла маса по въпросите на здравеопазването във Вирджиния Бийч миналия месец негов помощник се намеси, когато репортер попита за смъртните случаи в Пенсилвания. „Също така няма да говорим за морбили“, заяви помощникът.

Неговото име се свързва и с публичен конфликт с губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, който го обвини през септември, че „подклажда скептицизъм към ваксините и дезинформация“. Показателно е, че дори 15% от републиканците подкрепят уволнението на Кенеди, което сочи за пукнатини в коалиционната подкрепа.

Войната в Иран и последиците за Пийт Хегсет

Министърът на отбраната Пийт Хегсет е вторият най-непопулярен член на кабинета, с 43% от американците, които искат неговото отстраняване, и само 26%, които го подкрепят. Неговото име е тясно свързано с войната с Иран, започнала в края на февруари, която се превърна в политически пасив за Републиканската партия. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отдаде загубите на партията на междинните избори главно на този конфликт.

Натискът срещу Хегсет идва и от Капитолийския хълм. На 10 ноември Камарата на представителите гласува за изпращане на осем точки за импийчмънт срещу него, внесени от конгресмена Томас Маси, в правната комисия.

Три от точките обвиняват Хегсет в нарушаване на Резолюцията за военните правомощия по отношение на Иран. Останалите обхващат смъртоносните удари по предполагаеми лодки за трафик на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан, операцията през януари, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро, кампанията от 2025 г. срещу хутите в Йемен и отношението му към сенатора от Аризона Марк Кели. Хегсет отхвърли обвиненията като политически „фарс“.

„Това не е патриотизъм. Това е саботаж“, заяви той.

Макар процедурата да беше временно спряна, очаква се демократите, които ще имат мнозинство от януари, да я възобновят. Лидерът на малцинството в Камарата, Хаким Джефрис, който се очаква да стане следващият председател, заяви, че това „не е краят, а само началото“.

Изключението Рубио и неизвестните лица в кабинета

В рязък контраст с колегите си, държавният секретар Марко Рубио е единственият от шестимата оценени членове на кабинета, който се радва на повече подкрепа, отколкото на неодобрение. Според проучването 37% от анкетираните искат той да остане на поста си, докато 31% са за неговото уволнение. Той има и най-силна подкрепа сред републиканците – 74%. Според републиканския стратег Брендън Щайнхаузер, цитиран от Newsweek, привлекателността на Рубио се дължи на способността му да обединява както умерените, така и по-твърдите поддръжници на движението MAGA.

Други членове на кабинета като министъра на финансите Скот Бесент, главния прокурор Тод Бланш и министъра на търговията Хауърд Лътник остават до голяма степен непознати за широката публика. Приблизително половината от американците заявяват, че нямат мнение за тях, което показва техния по-нисък обществен профил.

Общата картина: Ниско доверие и инфлацията като водещ проблем

Неодобрението към отделни министри е част от по-голяма тенденция на недоверие към администрацията. Собственият рейтинг на президента Доналд Тръмп остава изключително нисък – 35% одобрение срещу 61% неодобрение. В същото време проучването показва, че 40% от американците искат новият Конгрес да положи „много“ усилия за разследване на администрацията на Тръмп.

Над всички политически фигури обаче стои един основен проблем за американците – инфлацията. Една четвърт от респондентите я посочват като най-важния проблем за страната. Именно по тази тема президентът Тръмп получава най-ниските си оценки – едва 25% одобряват работата му по овладяване на инфлацията, докато 70% я неодобряват. Това показва, че докато персоналните смени в кабинета са обект на обществен дебат, икономическите тревоги остават в основата на политическото недоволство в САЩ.