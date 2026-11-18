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Е вропейската комисия предлага финансова подкрепа от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. под формата на заем, който страната ще трябва да изплати едва след като получи репарации от Русия за нанесените военни щети. Предложението цели да помогне на Киев да покрие значителния недостиг в държавното финансиране и да продължи да осигурява отбраната и основните обществени услуги на фона на продължаващата война.

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че очакванията са през следващата година Украйна да се изправи пред недостиг на финансиране от около 70 млрд. евро. Предлаганата сума от Брюксел би покрила приблизително две трети от необходимите средства. Останалата част се очаква да бъде осигурена от други международни партньори на страната.

„Смятаме, че това е най-добрият начин да осигурим на Украйна силна позиция на масата за преговори. Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия плати за щетите, които е причинила на страната“, заяви Фон дер Лайен, цитирана от Reuters.

Предложението трябва да бъде одобрено от държавите членки на ЕС.

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За какво ще бъдат използвани средствата

Според представения от Европейската комисия план до 31,7 млрд. евро ще бъдат насочени към укрепване на отбранителния капацитет и военната индустрия на Украйна. Други до 13,3 млрд. евро са предвидени за бюджетна подкрепа, която да помогне на Киев да поддържа работата на държавните институции и основните обществени услуги.

Бюджетното финансиране ще бъде обвързано с условия, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, икономическата устойчивост и защитата на финансовите интереси на ЕС.

Предложението е част от изпълнението на общия заем от 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026–2027 г. Европейската комисия представи на 30 октомври план за разпределението на оставащите 45 млрд. евро за 2027 г. Очаква се средствата да бъдат предоставени в началото на следващата година след одобрение от Съвета на ЕС.

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ЕС одобри рекордна помощ от близо 8 млрд. евро

Новото предложение идва само дни след като на 16 ноември Съветът на ЕС одобри отпускането на близо 8 млрд. евро за Украйна по механизма Ukraine Facility. Това е най-голямото еднократно плащане по програмата от създаването ѝ.

Около 5 млрд. евро от сумата са от средствата, осигурени по европейския заем за подкрепа на Украйна през 2026 г.

Решението беше взето след изпълнението от украинска страна на повече от 20 конкретни ангажимента за реформи. Те обхващат съдебната система, борбата с корупцията и прането на пари, финансовите пазари, управлението на държавните активи, бизнес средата, енергетиката, земеделието, дигитализацията и опазването на околната среда.

Финансирането по Ukraine Facility има за цел да подкрепи финансовата стабилност на страната, да осигури работата на държавната администрация и да подпомогне възстановяването и модернизацията ѝ.

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ЕС разшири санкциите срещу Русия, България изключи две банки

На 16 ноември Европейският съюз прие и нови санкции срещу Русия. Ограниченията обхващат 113 физически и юридически лица, от които 12 души и 101 организации.

В списъка попадат близо 50 руски банки и финансови институции, компании от енергийния и петролния сектор, както и структури, свързани с т.нар. сенчест флот на Русия. Целта е да бъдат ограничени финансовите канали и приходите, с които Москва финансира военните си действия срещу Украйна.

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По настояване на България от санкционния списък бяха изключени две банки, работещи на руския пазар, но притежавани мажоритарно от български компании. Това съобщи външният министър Велислава Петрова. По думите ѝ двете банки не обслужват средства на лица от санкционните списъци, а включването им в ограниченията би довело до загуба на активите на българските им собственици в полза на руската държава.