К осмическият апарат „Вояджър 1“ (Voyager 1) официално се превърна в първия създаден от човека обект, който достига историческата граница от един светлинен ден от Земята. Това означава, че радиосигнал, изпратен от нашата планета към сондата, пътува цяло денонощие (24 часа), за да я достигне, и още толкова време е необходимо за връщането на отговор.

Постижението бележи зашеметяващо разстояние от приблизително 25,9 милиарда километра (около 16,1 милиарда мили) в дълбокия Космос, поставяйки безпрецедентен рекорд в историята на човечеството.

Българската песен, която пътува към звездите

Това прекрасно събитие вълнува особено много и българската публика. На борда на „Вояджър 1“ (както и на неговия близнак „Вояджър 2“) се намира легендарната „Златна плоча“ – специално послание към евентуални извънземни цивилизации, съдържащо звуци, изображения и музикални шедьоври от нашата планета.

NASA's Voyager 1 probe, launched nearly a half century ago in 1977 to provide the first close-up views of Jupiter, Saturn and their assortment of moons, reached a distance from Earth early Wednesday of one light day — more than 16 billion miles — the farthest any human artifact has ever ventured from the home planet. https://t.co/QKyy4R984I — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

Сред малкото избрани музикални произведения от цял свят е и българската народна песен „Излел е Дельо хайдутин“ в незабравимото изпълнение на Валя Балканска. Така космическият посланик на човечеството продължава да носи частица от българския фолклор все по-дълбоко в непознатата Вселена.

Почти половин век полет към непознатото

„Вояджър 1“ беше изстрелян от НАСА на 5 септември 1977 г., първоначално с мисия за изследване на външните планети от Слънчевата система. След като надхвърли първоначалните си цели, апаратът продължи своето пътешествие и през 2012 г. официално напусна пределите на хелиосферата.