64-годишен таксиметров шофьор е задържан в София, след като дал положителен тест за наркотици. При проверка в автомобила, който управлявал, са открити различни видове наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът бил задържан в понеделник. В таксито са намерени близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристалообразно вещество, амфетамин на прах, както и 570 евро и 100 щатски долара. При обиска у него е открит и още един пакет с около 10 грама марихуана.

Източник: СДВР

Според експертната справка иззетите наркотични вещества са близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.

Задържаният е криминално проявен и осъждан. Софийската градска прокуратура му е повдигнала обвинение. Очакват се резултатите от кръвната му проба, която трябва да потвърди наличието на наркотични вещества.

Източник: СДВР

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В четвъртък прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.