Украйна твърди, че е нанесла сериозни щети на Керченския мост с ракети „Фламинго“ и „Нептун“.

Операцията е проведена с дронове и собствени комуникационни системи без Starlink.

Според The Times ударът е демонстрирал уязвимостта на руската противовъздушна отбрана.

Удар по Кримському мосту може заблокувати судноплавство для великих кораблів і ускладнити логістику РФ — ISW #новини #новости https://t.co/HIEnxCEMLB — ZN.UA Дзеркало тижня/Зеркало недели (@zn_ua) November 18, 2026

Украйна сериозно повреди любимия мост на кремълския управник Владимир Путин през Керченския проток до Крим. Мисията беше умишлено замислена, за да унижи руския лидер преди срещата му с китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, пише The Times.

"Планирахме това като символичен жест преди срещата между Тръмп, Путин и Си, за да покажем, че Путин е слаб“, казва украински офицер, участвал в операцията.

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Ударът също така доказа, че Украйна вече не се нуждае от мрежите Starlink и Starshield на Илон Мъск за провеждане на ударни мисии, пише изданието като отбелязва, че заобикалянето на скорошните ограничения, наложени от САЩ, е "истинско постижение“.

"Американците се опитаха да осакатят комуникациите ни, за да не можем да провеждаме подобни операции. Но тази мисия доказа, че можем да разработим собствени комуникационни канали за предаване на радиосигнали. За първи път в историята използвахме всички тези дронове, за да предадем видеосигнал на ракетите. И те успяха да уцелят точно правилните точки на моста. Демонстрирахме, че сме способни да провеждаме подобни операции без Starlink“, подчертава събеседникът на The Times.

Според украинските военни, мисията е била проведена като част от сложна съвместна операция. В нея са участвали ракетни войски и елитни оператори на дронове от 7-ми център за дълбок удар, известен като "Птиците на Мадяр“, заедно с 1-ва бригада за специални операции на Силите за безпилотни системи, Службата за сигурност на Украйна, военноморските сили и подразделения на украинските сили за специални операции.

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И сега украинската атака срещу този мост ще остане в историята като едно от най-големите унижения от дългата епоха на управлението на Путин, коментира вестникът. Лекотата, с която украинските ракети "Фламинго“ и "Нептун“ проникнаха в руската противовъздушна отбрана и достигнаха силно защитения мост, би трябвало да тревожи Москва, отбелязва The Times.

В края на краищата, ако Украйна вече може да изстрелва собствени ракети по "любимия“ мост на Путин, какво ще я спре да порази цели в самата руска столица – например Кремъл или централата на ФСБ, пита риторично изданието.