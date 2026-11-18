Т ози холивудски ветеран е само на няколко седмици от своя 89-и рожден ден на 7 декември. В навечерието на празника актьорът направи рядка публична поява в Лос Анджелис, където вечеря заедно с 32-годишния режисьор Кайл Мисак, пише Daily Mail.

Роденият в Ню Йорк артист остана завинаги в сърцата на телевизионните зрители с ролята си на вечно недоволния и ексцентричен съсед г-н Хекълс в хитовия ситком „Приятели“. В по-нови времена той блесна и като собственика на автоморга Стария Джо в култовия сериал „В обувките на Сатаната“ (Breaking Bad), а в началото на кариерата си е си партнирал с гиганти като Клинт Истууд и Кевин Бейкън.

Да, става дума за Лари Ханкин.

Beloved actor who starred on Friends makes rare appearance in LA ahead of 89th birthday... can you guess who? https://t.co/c2vd75yJLC 🔗 https://t.co/8QyDm0Fjkw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 17, 2026

В стилна визия и добро настроение

Миналата седмица звездата бе забелязана да вечеря в ресторант Zinque в квартал Венис в Лос Анджелис. Въпреки напредналата си възраст Ханкин демонстрира завиден младежки дух и стил – той бе облечен с черно бомбър яке и сини дънки с кръпки, а визията му се допълваше от бяла козя брадичка и тъмни авиаторски слънчеви очила, въпреки че навън вече бе тъмно.

Седем десетилетия в Холивуд и „Приятели“

Кариерата на Лари Ханкин обхваща цели седем десетилетия, като първите му участия в киното и телевизията датират още от 60-те години на миналия век. Зрителите го помнят от класики като „Бягство от Алкатраз“ (1979) с Клинт Истууд, „Сам вкъщи“ (1990), „Хубава жена“ (1990), както и от хитови сериали като „Зайнфелд“, „Женени с деца“, „Спешно отделение“ и „Малкълм“.

Самият актьор признава, че най-често го разпознават именно заради петте епизода в първите три сезона на „Приятели“, в които изигра г-н Хекълс.

„В момента „Приятели“ е дори по-популярен, отколкото беше при първото си излъчване. Тийнейджърите отново са ми фенове. Когато снимахме сериала, почитателите му бяха на около 20 години, а сега същите тези хора идват при мен вече пораснали, заедно с децата си, което е направо невероятно“, сподели Ханкин в интервю за PopGeeks.

Любопитен факт от кариерата му е, че той е бил сред основните кандидати за култовата роля на Козмо Креймър в „Зайнфелд“, която в крайна сметка отива при Майкъл Ричардс. Двамата обаче се познавали отпреди и толкова си приличали, че по-късно самият Ричардс настоял именно Ханкин да изиграе актьора, който имитира Креймър в епизод от четвъртия сезон на поредицата.