Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от дизеловите си резерви, докато обмисля забрана за износ на горивото от Щатите. Неговото изявление идва след като цените на дизела достигнаха рекордно високи нива по бензиностанциите във Великобритания тази седмица, тъй като войната с Иран оказва натиск върху доставките на рафинирани горива.

Обединеното кралство разчита силно на вносен дизел от САЩ. Но тъй като американските гласоподаватели също са изправени пред по-високи разходи за гориво преди междинните избори през ноември, Тръмп заплаши да ограничи износа на дизел, съобщава Би Би Си (BBC).

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент призова Европа да се подготви да освободи дизелови запаси незабавно, аргументирайки се, че американските фермери, превозвачи и фирми „не трябва да бъдат оставяни да носят бремето“, докато цените се покачват.

Забраната за износ би заляла американския пазар с дизел и би могла значително да свали цените за американските шофьори.

Експертите обаче предупреждават, че подобна забрана ще ораже допълнителен натиск върху цените на дизела в други страни, освен ако те не успеят да осигурят допълнителни доставки.

САЩ са ключов доставчик на дизел за света, като изнасят между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден. Над половината от дизела в Обединеното кралство е от внос, като 31% от вносните количества идват от САЩ.

В четвъртък Тръмп беше запитан дали ще призове европейските страни да освободят част от своите собствени дизелови резерви. „Може и да го направим. Те разполагат с известен дизел“, каза той.

В по-ранна публикация на Бесент в социалните мрежи се казваше, че европейските страни трябва „незабавно да осигурят допълнителни доставки“.

Президентът се подготвя да обиколи САЩ в кампания подкрепа за републиканците през следващите седмици с надеждата да запази контрола над Камарата на представителите и Сената на изборите през ноември.

Цените на дизела във Великобритания достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат точно под 200 пенса за литър, според автомобилната организация RAC.

Министърът на енергетиката на Обединеното кралство Мартин Макклъски проведе разговор с европейските си колеги в четвъртък, за да обсъдят евентуалната забрана. Източник, запознат с дискусиите, заяви пред BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други държави, включително тези от ЕС, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически горивни запаси по-рано през годината.

„Разполагаме с разнообразна и устойчива система за доставки. Продължаваме да поддържаме диалог с нашите международни партньори и британската горивна индустрия“, заяви говорител на правителството.

Правителството подчерта, че няма причина за безпокойство относно потенциален недостиг на дизел, въпреки че се очаква цените да нараснат още.

Говорител на Европейската комисия каза днес, че се провеждат „много разговори и много срещи“ относно ситуацията с дизела, включително с „контакти на високо ниво“ в администрацията на САЩ.

Възможно е натискът върху световния пазар на дизел да се засили допълнително, тъй като китайските рафинерии според информациите са спрели октомврийския износ на някои горивни продукти, докато Пекин дава приоритет на домашните доставки.

BBC се свърза с китайското посолство във Вашингтон за коментар.

Цените на бензина и дизела в световен мащаб скочиха рязко от избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран през февруари. Затварянето на жизненоважния Ормузки проток, през който обикновено се транспортира около една пета от световния петрол и газ, тласна нагоре цените на продуктите, произведени от петрол.

Забраната за износ от Русия, която също е основен доставчик на дизел, добави допълнителен натиск върху цените.

Тръмп аргументира, че запазването на излишните барели дизел в САЩ ще свали цените по бензиностанциите в страната, предлагайки незабавно облекчение за шофьорите, превозвачите и бизнеса преди междинните избори.

Но Дейвид Файф, главен икономист в Argus Media, заяви, че прекъсването на американските доставки най-вероятно ще предизвика скок на международните цени. Цените на дизела достигнаха исторически връх в Обединеното кралство, като последните данни на RAC показват средни цени по колонките от 199,79 пенса за литър, спрямо 142,38 пенса преди това.

Дизелът е по-труден за рафиниране от бензина и тъй като се използва широко в товаропревозите и селското стопанство, е изключително трудно да се намали търсенето му.

Обединеното кралство разчита силно на внос. Въпреки че четирите рафинерии в страната произвеждат повече от достатъчно бензин, за да задоволят търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната.

Към края на юни по пътищата на Обединеното кралство е имало 15,1 милиона дизелови превозни средства, според Министерството на транспорта. Това е спад спрямо 15,7 милиона година по-рано.

Дизеловите леки автомобили са били 9,8 милиона, което е спад на годишна база спрямо 10,4 милиона.