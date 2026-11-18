Н ад 140 кг кокаин са открити от екипи на Дирекцията за борба срещу контрабандата в Одрин на турския граничен пункт „Капъкуле“ на границата с България.

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

По информация на TRT Haber товарен камион с ремарке пристигнал на турския митнически пункт на влизане в страната и бил насочен за проверка с рентгенова система за контрол на моторни превозни средства. При сканирането било установено наличие на нерегистриран товар.

При последвалото претърсване на превозното средство, извършено и с помощта на обучено куче, в различни части на ремаркето били открити 123 пакета с общо 140,970 кг кокаин.

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Според турското Министерство на търговията това е най-голямото количество кокаин, конфискувано в рамките на една пратка на граничния пункт „Капъкуле“ край Одрин.

Стойността на заловения наркотик се оценява на около 550 млн. турски лири, или близо 10 млн. евро.

Разследването по случая е възложено на Главната републиканска прокуратура в Одрин.