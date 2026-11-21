Д вама души, сред които 7-годишно дете, загинаха при руска ракетна атака срещу украинския град Кривой Рог вечерта на 20 ноември. Броят на ранените достигна 42 души според данните на местните власти към 23:00 ч., като по-късно украински медии съобщиха за 47 пострадали.

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Информацията беше разпространена от председателя на Съвета за отбрана на Кривой Рог Олександър Вилкул в Telegram, цитиран от агенция „Укринформ“.

Какво е известно за атаката:

Загинали са 7-годишно момче и 20-годишна жена, работила като парамедик.

Най-малко 42 души са ранени според първоначалните обобщени данни, а по-късни съобщения посочват 47 пострадали.

Сред ранените има деца, медицински служители и спасители.

27 души са в тежко състояние според информацията на Вилкул.

Повредени са 23 жилищни сгради, болница и търговски обекти.

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„Към 23:00 ч. ранените са 42 души, сред които четири деца. Загинали са 20-годишна жена и седемгодишно момче“, написа Вилкул.

По думите му 27 от пострадалите са в тежко състояние. Лекарите оказват необходимата медицинска помощ на всички ранени.

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Според украинското издание The Kyiv Independent загиналата 20-годишна жена е била парамедик и е пристигнала на мястото с екип на спешна помощ. Тя е починала в болница. Седемгодишното момче също е било откарано за лечение, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Първоначалният удар е бил нанесен с две балистични ракети по паркинг в района на популярен ресторант в центъра на града. По време на спасителната операция районът е бил атакуван повторно с ударни дронове тип „Шахед“.

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По информация на украински медии при последвалите удари са пострадали и служители на спасителните служби и полицията. Местните власти заявяват, че атаките са засегнали района, в който са работили екипите за спешна помощ.

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Предварителната оценка на щетите показва, че са повредени 23 жилищни сгради, болница и обекти на бизнеса. Засегнати са също автомобили и гаражи.

Кривой Рог е родният град на украинския президент Володимир Зеленски и се намира в Днепропетровска област, в централната част на страната.