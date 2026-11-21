У частък от Софийския околовръстен път ще бъде затворен за движение от 22 ноември заради повредени дилатационни фуги на мост над бул. „Симеоновско шосе“.

Ограничението ще важи в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“ и ще остане в сила до приключване на ремонта и възстановяване на безопасните условия за движение.

Внимание, шофьори! Промени в движението по Околовръстното на София

На място ще бъдат разположени екипи на „Пътна полиция“ към СДВР, които ще следят за спазването на временната организация и ще подпомагат шофьорите.

Четири пъти спират движението по „Тракия“ в Софийска област днес

От полицията призовават водачите да се съобразяват с поставените пътни знаци и указанията на служителите. На пътуващите през района се препоръчва да използват алтернативни маршрути и да предвидят повече време за придвижване.