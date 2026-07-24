17 ранени, сред тях и полицаи, на протест срещу мегапроект, свързван със семейство Тръмп

Ш естима полицаи и 11 протестиращи са получили леки наранявания и са били прегледани в болница в Тирана. Това се наложи, след като албанските граждани излязоха за пореден протест срещу планираното строителство на огромен луксозен хотелски комплекс в крайбрежен природен резерват. Проектът е свързан с дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка и нейния съпруг Джаред Къшнър.

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През последните седмици протестиращи влязоха и в сблъсъци с полицията пред парламента в столицата Тирана, като дори се опитаха да замерят депутатите с яйца.

Според учени и природозащитници предварителните дейности по проекта на Тръмп вече са нанесли непоправими щети на някога девствен участък от албанското крайбрежие и са унищожили местата за гнездене на птици и на морски костенурки карета, застрашени от изчезване.

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На 23 юли полицията беше разположена в големи сили още от ранните часове на деня и използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да отблъсне демонстранти, които се опитаха да преминат през загражденията за сигурност и да се доближат до парламента, съобщиха журналисти на АФП от мястото.