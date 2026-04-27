Свят

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

27 април 2026, 10:50
Източник: БТА/AP

С мокингът на Доналд Тръмп все още изглеждаше току-що изгладен, когато той се изправи на подиума в Белия дом в събота вечер, едва час след последния очевиден опит за покушение срещу живота му. „Когато си значим, те преследват“, каза президентът на САЩ пред някои от най-влиятелните журналисти във Вашингтон.

Много от тях все още бяха облечени в официалните си дрехи от едно известно годишно събитие – вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която приключи внезапно, след като мъж пробяга покрай охраната пред балната зала, въоръжен с множество оръжия. „Когато не си значим, те те оставят на мира“, добави Тръмп.

Изказванията на президента след инцидента, който накара много от 2600-те присъстващи да се хвърлят на пода, докато „Сикрет сървис“ бързо изведе държавния глава и други високопоставени лица, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети, пише агенция Ройтерс (Reuters).

В този случай това включваше спорната нова бална зала в Белия дом, която, според него, ще бъде по-безопасна от Washington Hilton, където президентът Роналд Рейгън беше прострелян при опит за покушение през 1981 г.

Изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш публикува в социалните мрежи в неделя, че Министерството на правосъдието ще поиска от съдия да прекрати висящо дело, което е забавило строителството на балната зала.

Тим Шийхи, републикански сенатор от Монтана, и Ранди Файн, републикански член на Камарата на представителите от Флорида, написаха, че планират да внесат законодателство през следващите дни, което да даде разрешение на Тръмп да построи съоръжението, повтаряйки политическите послания на самия Тръмп.

„Имаме нужда от балната зала. Затова „Сикрет сървис“, затова военните я изискват“, каза Тръмп в събота вечер, без да представи доказателства, че служителите по президентската сигурност са отправяли подобни искания.

„Превръщане на опасността в политически актив“

Тръмп, който е изправен пред най-ниските нива на одобрение за своя мандат след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, която е широко непопулярна сред американците, има опит с възможностите, които подобни моменти предоставят.

Въоръжен нападател с мощна пушка рани Тръмп, оставяйки ухото му окървавено, по време на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2024 г. Неговото характерно предизвикателно поведение – с викове „Борба! Борба! Борба!“, докато агенти го извеждаха, а той вдигаше юмрук в знак на триумф, създаде емблематични изображения, които помогнаха за кампанията му да се завърне в Белия дом за втори мандат.

Втори опит за нападение срещу Тръмп се случи през септември 2024 г., когато мъж, въоръжен с пушка, се разположи извън голф игрище на Тръмп във Флорида, преди да бъде обстрелван от служители, които арестуваха нападателя.

„Никой не може да превръща опасността в политически актив по-добре от този президент“, каза служител на Белия дом, който говори при условие за анонимност, за да обсъди състоянието на Тръмп, пред Ройтерс.

На вечерята в събота Тръмп се е готвел остро да критикува журналистите по време на речта си, каза той след това. Президентът, който често нарича пресата „фалшиви новини“ и „враг на народа“, е бил готов да се изправи срещу тях лично, като присъства на вечерята, наричана във Вашингтон „балът на зубърите“, за първи път като президент.

Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Опит за покушение Бална зала на Белия дом Политически актив Сикрет сървис Вечеря на кореспондентите Президентска сигурност Републиканци Медии Вашингтон
Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
„Отговорни на пътя", еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Третият е излишен: Какво е „фъбинг" и как телефонът убива връзката ви

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България" ще се случат

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

