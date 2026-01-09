Тръмп: САЩ ще започнат да нанасят удари по суша срещу наркокартелите

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след морските атаки в източната част на Тихия океан и Карибско море предстоят сухопътни удари срещу наркокартелите.

Във видеото: Решенията на Тръмп и световните последствия

„Сега ще започнем да нанасяме удари по сушата срещу картелите. Картелите управляват Мексико“, каза Тръмп в интервю за телевизионния водещ Шон Ханити по Fox News.

Той обаче не съобщи повече подробности.

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Коментарите му идват след изненадващото залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро миналия уикенд, което бе кулминацията на месеци на нарастващ военен и икономически натиск от страна на САЩ върху лидера.

Като част от тази кампания, САЩ са убили повече от 100 души при удари по предполагаеми наркоплавателни съдове от септември насам, а Тръмп също така посочи, че американските сили са провели сухопътен удар по пристанищна зона за такива съдове във Венецуела, предаде АФП.

Но ударите по картелите в Мексико биха означавали значителна ескалация на военните действия от страна на САЩ.

САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро

Временното правителство в Каракас осъди ударите на САЩ по Венецуела като заплаха за регионалната стабилност.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви на 5 януари, че Америките „не принадлежат“ на никоя сила, след като Тръмп се позова на „доминацията“ на Вашингтон в полукълбото след залавянето на Мадуро.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Тръмп заяви на 4 януари, че оказва натиск върху Шейнбаум да му позволи да изпрати американски войски за борба с наркокартелите в Мексико. Според него тя е отхвърлила това предложение по-рано.