Тръмп: САЩ ще започнат да нанасят удари по суша срещу наркокартелите

9 януари 2026, 06:58
Огромни протести в Иран: Властта спря интернета (ВИДЕО)

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след морските атаки в източната част на Тихия океан и Карибско море предстоят сухопътни удари срещу наркокартелите

„Сега ще започнем да нанасяме удари по сушата срещу картелите. Картелите управляват Мексико“, каза Тръмп в интервю за телевизионния водещ Шон Ханити по Fox News.

Той обаче не съобщи повече подробности.

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Коментарите му идват след изненадващото залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро миналия уикенд, което бе кулминацията на месеци на нарастващ военен и икономически натиск от страна на САЩ върху лидера.

Като част от тази кампания, САЩ са убили повече от 100 души при удари по предполагаеми наркоплавателни съдове от септември насам, а Тръмп също така посочи, че американските сили са провели сухопътен удар по пристанищна зона за такива съдове във Венецуела, предаде АФП.

Но ударите по картелите в Мексико биха означавали значителна ескалация на военните действия от страна на САЩ.

САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро

Временното правителство в Каракас осъди ударите на САЩ по Венецуела като заплаха за регионалната стабилност.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви на 5 януари, че Америките „не принадлежат“ на никоя сила, след като Тръмп се позова на „доминацията“ на Вашингтон в полукълбото след залавянето на Мадуро.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Тръмп заяви на 4 януари, че оказва натиск върху Шейнбаум да му позволи да изпрати американски войски за борба с наркокартелите в Мексико. Според него тя е отхвърлила това предложение по-рано. 

Източник: БГНЕС    
Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

Язовир „Ивайловград“ преля

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

Свят Преди 13 минути

Кабинетът в оставка с първо заседание за 2026 г.

България Преди 48 минути

Министрите се заемат с т. нар. Сребърен фонд и неговата дългосрочна инвестиционна политика.

Зеленски би тревога в Украйна: Чака масиран удар от Русия тази вечер

Свят Преди 10 часа

Зеленски: Много е важно да се обърне внимание на въздушните тревоги

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 12 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Ураганен вятър помете Меден кладенец

България Преди 13 часа

Вятърът е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 13 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 14 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 14 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 15 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 15 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 15 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 15 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 15 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 15 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 15 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 15 часа

