Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу хора, които смята за свои врагове, предаде ДПА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в платформата си, обръщайки се директно към „Пам“.

В публикацията президентът спомена поименно бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарече „Хлъзгав“, и „Летиша“, имайки предвид главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

“We can’t delay any longer.” In a stunning and shocking post, Donald Trump orders the Attorney General Pam Bondi to bring criminal charges against his perceived political enemies. pic.twitter.com/dFtmHZSTxN — Mike Sington (@MikeSington) September 21, 2025

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат, след като той публично потвърди, че Тръмп е разследван.

Сенаторът на Калифорния Адам Шиф, е бивш конгресмен, който изигра важна роля в усилията на демократите за процедурата по импийчмънт на Тръмп и беше член на комисията, разследваща щурма на Капитолия в столицата Вашингтон от поддръжници на Тръмп.

Службата на Летиша Джеймс заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г. в Ню Йорк, като го осъди да плати 454,2 млн. долара.

Нови обвинения срещу Тръмп

В посланието си до Памела Бонди Тръмп се оплаква, че е видял повече от 30 изявления и публикации, в които се споменават едни и същи неща: че въпреки многото приказки за Коми, Шиф и Джеймс, нищо не е било направено, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, написа президентът на САЩ и добави: „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас.“

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система. Републиканецът Тръмп обаче вече наруши много от общоприетите норми, посочва ДПА.