Свят

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

21 септември 2025, 16:48

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция
Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна
Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО
Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници
Наздраве! Откриха тазгодишния

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен
Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу хора, които смята за свои врагове, предаде ДПА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в платформата си, обръщайки се директно към „Пам“.

В публикацията президентът спомена поименно бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарече „Хлъзгав“, и „Летиша“, имайки предвид главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат, след като той публично потвърди, че Тръмп е разследван.

Сенаторът на Калифорния Адам Шиф, е бивш конгресмен, който изигра важна роля в усилията на демократите за процедурата по импийчмънт на Тръмп и беше член на комисията, разследваща щурма на Капитолия в столицата Вашингтон от поддръжници на Тръмп.

Службата на Летиша Джеймс заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г. в Ню Йорк, като го осъди да плати 454,2 млн. долара.

Нови обвинения срещу Тръмп

В посланието си до Памела Бонди Тръмп се оплаква, че е видял повече от 30 изявления и публикации, в които се споменават едни и същи неща: че въпреки многото приказки за Коми, Шиф и Джеймс, нищо не е било направено, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, написа президентът на САЩ и добави: „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас.“

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система. Републиканецът Тръмп обаче вече наруши много от общоприетите норми, посочва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп Памела Бонди Джеймс Коми Адам Шиф Летиша Джеймс Трут Соушъл Призиви за правосъдие Съдебни дела Американска съдебна система Политически врагове
Последвайте ни

По темата

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-великите автомобилни реклами

Най-великите автомобилни реклами

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 15 минути

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 30 минути

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

Летището в Берлин при вчерашната кибератака

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 3 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

Бруталната катастрофа в София на бул. "Драган Цанков"

Жестока катастрофа в София, има жертви

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

<p>Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян</p>

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

България Преди 4 часа

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

Крал Чарлз III

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Любопитно Преди 4 часа

Етел Катърхам стана най-възрастният човек в света на 116 години през април, след смъртта на бразилската монахиня сестра Ина Канабаро Лука

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 5 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

<p>Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа</p>

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Свят Преди 5 часа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

Наталия Киселова

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 5 часа

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 6 часа

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират</p>

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Любопитно Преди 6 часа

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

,

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

България Преди 6 часа

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

<p>Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда</p>

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Свят Преди 7 часа

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF

<p>Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка</p>

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

България Преди 8 часа

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

<p>Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа</p>

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

България Преди 8 часа

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 9 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Мари-Константин кръсти дъщеричката си Лора (СНИМКИ)

Edna.bg

Алексей Савинов: Всеки мач е труден, битката ще е до края

Gong.bg

Моуриньо: Мислех, че ще се върна в Португалия заради националния отбор

Gong.bg

„Гуруто на дълголетието“ - Доктор Валтер Лонго и диетата, която има силата да подмлади тялото

Nova.bg

Училището на бъдещето: Как ще учат децата в ерата на изкуствения интелект

Nova.bg