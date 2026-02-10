Пари

Цената на златото през 2026 г.: Стойност, глобални резерви и пазарни тенденции

Интересът към златото се е изстрелял нагоре през последните седмици, като цената на една тройунция достигна рекордните 5 600 долара на 29 януари

10 февруари 2026, 12:14
Цената на златото през 2026 г.: Стойност, глобални резерви и пазарни тенденции
Източник: NOVA

Ц ената на златото се е увеличила четирикратно през последното десетилетие, привличайки инвеститори на фона на икономическа несигурност и геополитически напрежения.

Интересът към златото се е изстрелял нагоре през последните седмици, като цената на една тройунция достигна рекордните 5 600 долара на 29 януари, преди да се върне до малко под 5 000 долара в неделя.

С колебанията на икономическите условия и нарастването на геополитическото напрежение все повече хора търсят златото като сигурна инвестиция.

Обясняваме как се определя стойността на златото, цените на златните монети на различните пазари и страните, притежаващи най-големите резерви.

Източник: iStock
  • Как се измерва стойността на златото?

За да разберете стойността на златен предмет, е необходимо да знаете неговото тегло в тройунции и чистотата му в карати.

  1. Тегло (в тройунции)

Теглото на златото и други благородни метали като сребро и платина обикновено се измерва в тройунции (oz t). Една тройунция е равна на 31,1035 грама.

При цена от 5 000 долара за тройунция, 1 грам злато струва около 160 долара, а стандартен златен слитък от 400 тройунции (12,44 кг) струва 2 милиона долара.

Тройунциите се различават от обикновените унции, които тежат 28,35 грама и се използват за измерване на ежедневни предмети, включително храни.

  1. Чистота (в карати)

Каратът (abbreviated „K“ или „ct“) измерва чистотата на златния предмет. Чистото злато е 24 карата, докато по-ниски карати като 22, 18 и 9 показват, че златото е смесено с по-евтини метали като сребро, мед или цинк.

За да се определи чистотата на златото, златарите са длъжни да поставят печат върху предмета, като 24K или числена стойност като 999, което означава, че е 99,9% чисто. Например 18K златото обикновено има печат 750, което показва 75% чистота.

Източник: iStock

Някои типични стойности включват:

  1. 24 карата - 99,9% чистота - наситено оранжев цвят, много меко, никога не потъмнява, най-често използвано за инвестиционни монети или слитъци
  2. 22 карата - 91,6% чистота - оранжев цвят, умерена издръжливост, устойчиво на потъмняване, най-често използвано за луксозни бижута
  3. 18 карата - 75% чистота - топъл жълт цвят, висока издръжливост, с времето може да потъмнее, най-често използвано във фини бижута
  4. 9 карата - 37,5% чистота - светложълт цвят, най-голяма издръжливост, потъмнява с времето, използвано в достъпни бижута

Други каратови стойности като 14K (58,3% чистота) и 10K (41,7% чистота) често се продават на различни пазари по света.

При закупуване на бижута цената обикновено зависи от текущата цена на златото, разходите за изработка и приложимите данъци.

Ако знаете точното тегло на предмета в грамове и чистотата на златото в карати, можете да изчислите и разходите за изработка отгоре.

Обикновено цената на златото не се преговаря, но често може да се водят преговори за разходите по изработката.

Карати Процент чистота Цвят
24K 999 99.9% Наситено оранжев цвят
22K 916 91.6% Оранжев цвят
18K 750 75.0% Топъл жълт цвят
9K 375 37.5% Светложълт цвят
  • Цената на златото се е увеличила четирикратно през последните 10 години

Златото се цени от хиляди години и изпълнява различни функции - от валута до бижута. Благородният метал се смята за безопасно убежище, особено в периоди на икономическа несигурност или пазарна волатилност.

До 1971 г. щатският долар беше физически дефиниран чрез конкретно тегло злато. Според класическия златен стандарт в продължение на почти век, от 1834 до 1933 г., можеше да се отиде в банка и да се размени $20 за унция злато.

През 1933 г., в разгара на Голямата депресия, цената беше повишена на 35 долара за унция, за да се стимулира икономиката.

През 1971 г., по времето на президента Ричард Никсън, златото беше отделено от долара и цената му започна да се определя от пазарните сили.

През последното десетилетие цената на златото се е увеличила четирикратно - от $1 250 през 2016 г. до около $5 000 днес.

Източник: iStock
  • Как се определя цената на златото в различните страни?

Цената на златото се определя глобално на пазара, където една тройунция се търгува в щатски долари на борсите в Лондон и Ню Йорк. Локалните цени варират, когато курсът на долара се конвертира в национални валути, а търговците добавят премии за сечене, дистрибуция и търсене.

Данъци и вносни мита също влияят върху крайната цена: Индия добавя 3% ДДС, докато Великобритания и Обединените арабски емирства не налагат данъци върху инвестициите в злато.

Различните страни произвеждат уникални златни монети и слитъци, всеки със свои особености и културно значение. Забележителни примери включват Gold Eagle от САЩ, Gold Panda от Китай и Krugerrand от Южна Африка.

Държава                    Цена в местна валута                      (към 8 февруари 2026 г.) Златна монета/кюлче
САЩ $4,965 Gold Eagle
Бразилия R$25,904 Bullion bar
Великобритания £3.646 Britannia
Русия P381.682 St George the Victorious
Китай ¥34,402 Gold Panda
Обединени арабски емирства 18.599 AED Bullion bar
Индия 7508,288 Bullion bar
Нигерия N6.771.489 Bullion bar
Южна Африка R79.413 Krugerrand
Австралия  AU$7,079 Gold Kangaroo
  • Кои страни имат най-големи златни резерви?

САЩ водят световната класация с 8 133 тона, почти равно на общото количество на следващите три страни. Германия е на второ място с 3 350 тона, а Италия е трета с 2 451 тона.

  • Графиката по-долу показва десетте държави с най-големи
Държава Златни резерви
1 САЩ 8,133.5
2 Германия 3,350.3
3 Италия 2,451.8
4 Франция  2,437
5 Русия 2,329.6
6 Китай 2,203.5
7 Швейцария 1,039.9
8 Индия 880.2
9 Япония 846
10 Нидерландия 612.5
Източник: Al Jazeera    
