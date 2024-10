"Изтъкано от лъжи" и "противоконституционно": Нови обвинения срещу Тръмп

Д оналд Тръмп „прибягва до престъпления“ в опит да отмени поражението си на изборите през 2020 г., твърдят прокурори в ново съдебно досие, в което се посочва, че бившият президент не е защитен от обвинения.

Специалният съветник Джак Смит, прокурорът, назначен да води делото за намеса в изборите срещу Тръмп, е представил досието, което беше публично оповестено в сряда, предаде BBC.

В подаденото заявление се оспорва твърдението на Тръмп, че е защитен от знаково решение на Върховния съд от това лято, което предоставя широк имунитет срещу наказателно преследване за официални действия, извършени по време на заемане на длъжността.

Доналд Тръмп плаща 83,3 милиона долара по дело за клевета

Тъй като няма да има съдебен процес преди републиканецът Тръмп да се изправи срещу съперничката си от Демократическата партия Камала Харис на изборите следващия месец, съдебният документ от 165 страници може да се окаже последният шанс за прокурорите да изложат аргументите си.

В подадения в сряда документ прокурорите твърдят, че Тръмп е участвал в „престъпни усилия“ за отмяна на резултатите от изборите през 2020 г.

Документът е опит на прокурорите да придвижат напред наказателното дело срещу Тръмп след решението на Върховния съд през юли.

Той накара прокурорите да стеснят обхвата на обвинителния акт. Прокурорите твърдят, че докато Тръмп все още може да е бил на поста си, някои от предполагаемите му усилия за отмяна на изборите са били свързани с кампанията му и с живота му като частно лице.

Съдът трябва да „определи, че обвиняемият трябва да бъде съден за частните си престъпления, както би го направил всеки друг гражданин“, пише Смит в новата жалба.

Делото често се отлага, откакто преди повече от година Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу Тръмп, който отрича да е извършил нарушения. Той отхвърля твърдението, че се е опитал незаконно да блокира удостоверяването на победата на президента Джо Байдън.

В подаденото заявление се излагат няколко случая, в които вицепрезидентът на Тръмп, Майк Пенс, е изразил съмнение относно твърденията на своя шеф за измами и се е опитал да го убеди да приеме, че е загубил изборите.

Доналд Тръмп и синовете му бяха признати за виновни по дело за бизнес измами

В съдебния документ прокурорите твърдят, че Тръмп не се е разстроил, когато е научил, че неговият вицепрезидент е бил откаран на сигурно място, докато бунтовниците са щурмували Капитолия на 6 януари 2021 г. „И какво от това?“ - твърди се, че е казал той, когато е бил информиран за сцените.

По-късно Пенс щеше да оповести публично за разрива си с Тръмп след щурма на Конгреса, когато някои бунтовници крещяха „Обесете Майк Пенс“, защото вицепрезидентът отказа да възпрепятства удостоверяването на изборните резултати.

Адвокатите на Тръмп се бореха последното заявление да остане засекретено, а говорителят на кампанията Стивън Чунг го нарече „изтъкано от лъжи“ и „противоконституционно“.

В публикация в своята социална платформа „Трут сошъл“ в сряда Тръмп нарече документа „ударна работа“ и заяви, че той „не е трябвало да бъде публикуван точно преди изборите“.

Prosecutors have laid out new evidence against Donald Trump. They're accusing him of laying the groundwork to overturn the 2020 election even before he lost. @DBrennanTV has more on the new filing.

https://t.co/3kM9MebKCN