Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

20 септември 2025, 22:20
Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес.

"Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и пациенти от психиатрични болници [...], които венецуелските лидери са изпратили насила към САЩ“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки с главни букви: „ИЗВЕДЕТЕ ГИ НЕЗАБАВНО ОТ НАШАТА СТРАНА, в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море, посочва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп Венецуела САЩ Заплахи Напрежение Карибско море Военни кораби Затворници Пациенти от психиатрични болници Трут Соушъл
