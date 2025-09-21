Свят

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ базата „Баграм“, „ще се случат лоши неща“

Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

21 септември 2025, 10:40
Доналд Тръмп   
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Афганистан, че ако не върне на американската армия контрола върху военновъздушната база „Баграм“, „ще се случат лоши неща“, предаде агенция Ройтерс.

„Ако Афганистан не върне обратно военновъздушната база „Баграм“ на тези, които са я построили – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА“,

написа Тръмп в социалната мрежа Truth social.

Президентът републиканец в четвъртък заяви, че Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г. Вчера Тръмп заяви пред журналисти, че е говорил по този въпрос с афганистански представители.

Американската армия се изтегли от Афганистан през 2021 г., след което „Баграм беше превзета от талибаните.

Официални лица от Афганистан възразиха срещу евентуалното подновяване на американското военно присъствие в страната. „Афганистан и САЩ трябва да си взаимодействат…. Без САЩ да поддържат каквото и да е военно присъствие в която и да е било част на Афганистан“, написа в четвъртък в социалната мрежа X Закир Джалал, служител на външното министерство в Кабул.

