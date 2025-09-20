Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк на фона на засилващите се руски атаки в цялата страна, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство.

(Във видеото: Тръмп прогнозира тристранна среща между него, Путин и Зеленски)

Русия извърши тази нощ една от най-мащабните си въздушни атаки, използвайки около 580 безпилотни летателни апарата и изстрелвайки 40 ракети срещу територията на Украйна, като при ударите загинаха най-малко трима души, а десетки бяха ранени. В центъра на източния град Днeпър ракета с касетъчни боеприпаси е поразила жилищен блок, уточни Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е свалила 552 дрона и 31 ракети.

Зеленски заяви, че ще проведе "среща с президента на САЩ", по време на която ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия.

Украйна настоява за подкрепени от Запада гаранции за сигурност, за да бъдат предотвратени бъдещи руски атаки. Междувременно руският президент Владимир Путин предупреди, че разполагането на каквито и да е било западни войски на територията на Украйна ще бъде смятано за легитимна цел, отбелязва АФП.

Оглавената от Вашингтон инициатива за бързо прекратяване на войната се намира в застой, а Русия на практика изключи провеждането на среща между Путин и Зеленски, което според Киев е единственият път към постигането на мир.

"Очакваме (налагането на) санкции, ако не се състои лидерска среща или, например, не бъде сключено примирие", заяви Зеленски в коментар, публикуван по-рано днес от украинското президентство. "Ние сме готови за среща с Путин. Аз съм говорил за това. Както за двустранна, така и за тристранна среща. Той не е готов", добави Зеленски.

Русия, изглежда, е променила тактиката си при въздушните атаки срещу Украйна и сега изстрелва стотици дронове едновременно, в сравнение с десетките в началото на войната през 2022 г. Военни анализатори коментират, че руските атаки се извършват на два етапа, като въздушната тревога през нощта в някои украински области продължава около 11 часа, отбелязва Ройтерс.

"Това се оказа грешка, Путин е преценил грешно Зеленски"

Зеленски повтори призива си към западните съюзници, призовавайки ги да предоставят на Украйна повече средства за противовъздушна отбрана и да наложат по-строги санкции срещу Русия. "Украйна доказа, че може да защити себе си и Европа, но за да имаме надежден щит, трябва да действаме заедно", изтъкна той.

По-рано днес ръководителят на Бюрото за международна политика в канцеларията на президента на Полша Марчин Пшидач съобщи, че полският президент Карол Навроцки може да се срещне със Зеленски в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН, отбелязва Укринформ. Пшидач съобщи, че в кулоарите на срещата са планирани още няколко двустранни и многостранни срещи в различни формати.

Въпреки че Навроцки подкрепя битката на Украйна срещу Русия, той каза, че е против присъединяването на Киев към ЕС и НАТО. Той повдигна и въпроса за проблемите на сложното историческо минало между Украйна и Полша, отбелязва Ройтерс.

Около 100 държавни глави и над от 40 министър-председатели ще се срещнат по време на Седмицата на високо равнище на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, която ще се проведе между 22 и 29 септември. Украинската делегация ще бъде водена от президента Володимир Зеленски.