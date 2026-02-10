Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

К оординационният център към Механизма за еврото отчете текущото състояние на процеса по въвеждане на единната валута в страната. Председателят му Владимир Иванов отбеляза, че България се намира в период на двойно обозначаване на цените, като търговците трябва да приключат интегрирането на евро и лев до август 2026 година.

Гражданите, които все още не са успели да обменят своите левове, могат да го направят безплатно в БНБ безсрочно, а в търговските банки – без такси до 30 юни 2026 г. Същата възможност важи и за "Български пощи".

Иванов призова гражданите, особено по-възрастните, да се въздържат от обмяна на големи суми на адрес и да внимават с непроверени предложения за по-бърз обмен.

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Въпреки промяната на валутата, плащането на пенсии е осигурено, благодарение на координацията между МВР и Български пощи, които гарантират полицейско присъствие по време на изплащането. Иванов подчерта значението на спазване на графиците за получаване на пенсиите, за да се избегнат струпвания и напрежение в пощенските клонове.

Парично обращение и обмен

Към 6 февруари 2026 г., в налично парично обращение остават 5,9 милиарда лева банкноти и монети, което представлява 81% от изтеглените левове от началото на 2025 г. Същевременно са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,7 милиарда евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежните системи.

Къде са останалите 10 милиарда лева?

Процесът върви гладко и според Иванов може да приключи още до края на февруари, което е значително по-бързо от първоначалните прогнози за края на март. За периода от 5 януари до 6 февруари 2026 г., са извършени 117 968 операции на обща стойност 182 млн. лева, като са обслужени 4 952 граждани с обмен на 8,3 млн. лева, включително заявки за 5,8 млн. лева.

Контрол и проверки на търговската мрежа

Иванов акцентира върху контрола върху цените и спазването на закона. Комисията за защита на потребителите е извършила 314 проверки между 30 януари и 5 февруари, констатирани са 12 нарушения, съставени са 23 акта за установяване на нарушения, издадени са 11 наказателни постановления и сключени 6 споразумения по член 58 от закона.

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

Проверени са магазини за хранителни стоки, заведения, пекарни, кафе-сладкарници, търговски обекти за месо, вино, пакетирани храни и услуги, като при 149 от 2317 стоки е установено обосновано увеличение на цените. Националната агенция за приходите е извършила 7 415 проверки, като са образувани 571 административни наказателни преписки, а при 80 случая са издадени наказателни постановления, предаде NOVA.

Българска агенция по безопасност на храните

За периода 2–6 февруари 2026 г., БАБХ е извършила 219 проверки на обекти, произвеждащи продукти от малката потребителска кошница. В резултат на това са издадени 8 предписания за хигиенни и етикетни несъответствия. От пробите, взети за анализ, 12 са съответствали на стандартите, като са проверени хляб, олио, брашно, рибни консерви и точни изделия. Резултатите ще бъдат представени на следващия брифинг.

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

Борба с фалшиви евробанкноти

Механизмът за въвеждане на еврото следи и за фалшиви банкноти. От началото на годината до 5 февруари 2026 г., са регистрирани 110 опита за прокарване на неистински евробанкноти. В МВР са образувани 5 досъдебни производства по член 244 от НК, едно по член 209 и едно бързо производство. Общият брой иззети банкноти е 42, включително 6 с номинал 20 евро, 19 с номинал 50 евро, 15 с номинал 100 евро, 1 с номинал 200 евро и 1 с номинал 500 евро.