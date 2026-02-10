Пари

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

10 февруари 2026, 12:21
Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%
Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни
КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети
За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара
Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Остават пет дни до края на разплащанията с левове
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано
Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

К оординационният център към Механизма за еврото отчете текущото състояние на процеса по въвеждане на единната валута в страната. Председателят му Владимир Иванов отбеляза, че България се намира в период на двойно обозначаване на цените, като търговците трябва да приключат интегрирането на евро и лев до август 2026 година.

Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Гражданите, които все още не са успели да обменят своите левове, могат да го направят безплатно в БНБ безсрочно, а в търговските банки – без такси до 30 юни 2026 г. Същата възможност важи и за "Български пощи".

Иванов призова гражданите, особено по-възрастните, да се въздържат от обмяна на големи суми на адрес и да внимават с непроверени предложения за по-бърз обмен.

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Въпреки промяната на валутата, плащането на пенсии е осигурено, благодарение на координацията между МВР и Български пощи, които гарантират полицейско присъствие по време на изплащането. Иванов подчерта значението на спазване на графиците за получаване на пенсиите, за да се избегнат струпвания и напрежение в пощенските клонове.

Парично обращение и обмен

Към 6 февруари 2026 г., в налично парично обращение остават 5,9 милиарда лева банкноти и монети, което представлява 81% от изтеглените левове от началото на 2025 г. Същевременно са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,7 милиарда евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежните системи.

Къде са останалите 10 милиарда лева?

Процесът върви гладко и според Иванов може да приключи още до края на февруари, което е значително по-бързо от първоначалните прогнози за края на март. За периода от 5 януари до 6 февруари 2026 г., са извършени 117 968 операции на обща стойност 182 млн. лева, като са обслужени 4 952 граждани с обмен на 8,3 млн. лева, включително заявки за 5,8 млн. лева.

Контрол и проверки на търговската мрежа

Иванов акцентира върху контрола върху цените и спазването на закона. Комисията за защита на потребителите е извършила 314 проверки между 30 януари и 5 февруари, констатирани са 12 нарушения, съставени са 23 акта за установяване на нарушения, издадени са 11 наказателни постановления и сключени 6 споразумения по член 58 от закона.

Координационният център за еврото: Почти 50% от левовете вече са изтеглени от обращение

Проверени са магазини за хранителни стоки, заведения, пекарни, кафе-сладкарници, търговски обекти за месо, вино, пакетирани храни и услуги, като при 149 от 2317 стоки е установено обосновано увеличение на цените. Националната агенция за приходите е извършила 7 415 проверки, като са образувани 571 административни наказателни преписки, а при 80 случая са издадени наказателни постановления, предаде NOVA.

Българска агенция по безопасност на храните

За периода 2–6 февруари 2026 г., БАБХ е извършила 219 проверки на обекти, произвеждащи продукти от малката потребителска кошница. В резултат на това са издадени 8 предписания за хигиенни и етикетни несъответствия. От пробите, взети за анализ, 12 са съответствали на стандартите, като са проверени хляб, олио, брашно, рибни консерви и точни изделия. Резултатите ще бъдат представени на следващия брифинг.

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

Борба с фалшиви евробанкноти

Механизмът за въвеждане на еврото следи и за фалшиви банкноти. От началото на годината до 5 февруари 2026 г., са регистрирани 110 опита за прокарване на неистински евробанкноти. В МВР са образувани 5 досъдебни производства по член 244 от НК, едно по член 209 и едно бързо производство. Общият брой иззети банкноти е 42, включително 6 с номинал 20 евро, 19 с номинал 50 евро, 15 с номинал 100 евро, 1 с номинал 200 евро и 1 с номинал 500 евро.

Източник: NOVA    
евро България Координационен център
Последвайте ни
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Mazda: Невероятно много служители държат да направим спортен модел с роторен ДВГ

Mazda: Невероятно много служители държат да направим спортен модел с роторен ДВГ

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

Майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в сексуално насилие

България Преди 12 минути

В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията

Защо децата ядат сополите си

Защо децата ядат сополите си

Любопитно Преди 49 минути

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Свят Преди 1 час

Кристофър Уайлдър, австралийско-американски сериен убиец, е отвлякъл най-малко дванадесет млади жени и момичета, убивайки осем от тях по време на шестседмична криминална серия в Съединените щати в началото на 1984 г.

Марк Антъни

Марк Антъни наруши мълчанието си за сватбения скандал на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 1 час

Музикантът Марк Антъни най-накрая наруши мълчанието си относно шокиращото изявление на Бруклин Бекъм

Животът след „Как се запознах с майка ви“: Къде са звездите от култовия сериал днес

Животът след „Как се запознах с майка ви“: Къде са звездите от култовия сериал днес

Любопитно Преди 1 час

Вижте къде са днес звездите от оригиналния актьорски състав на „Как се запознах с майка ви“

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

България Преди 1 час

Ще се изяснява има ли други организации, които създават впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 1 час

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

Линдзи Вон

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 1 час

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

<p>Директорът на болницата по детски болести в София подаде оставка</p>

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

България Преди 1 час

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Любопитно Преди 2 часа

<p>5 стъпки за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г.</p>

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Свят Преди 2 часа

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 2 часа

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 2 часа

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 2 часа

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Ботев Пд: Настояваме Лицензионната комисия да извърши планираната проверка на терена на "Лаута"

Gong.bg

Байерн избра заместник на Горетцка

Gong.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg