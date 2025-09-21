Свят

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Неговите реакции изглеждат част от нов модел на поведение

21 септември 2025, 07:49
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин
Доналд Тръмп на среща с европейски лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски   
Източник: GettyImages

В края на август представители на Пентагона се срещнаха с група европейски дипломати и предадоха строга вест: Съединените щати възнамеряват да прекратят част от военната помощ за Латвия, Литва и Естония – членки на НАТО, които граничат с Русия.

По-широко, служителят на Пентагона Дейвид Бейкър обяснил на групата, според официален източник, че Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ. При президента Доналд Тръмп американската армия ще насочи вниманието си към други приоритети, като защитата на родината.

Някои европейски дипломати се опасявали, че този ход, за който се съобщи по-рано този месец, може да окуражи руския президент Владимир Путин.

В петък може би са се оказали прави, пише Грам Слатъри в коментар за агенция Ройтерс (Reuters). Руски изтребители МиГ-31 навлязоха естонското въздушно пространство за около 10 минути, съобщи Естония, преди да бъдат прогонени от италиански F-35. Русия отрече да е нарушавала въздушното пространство, заявявайки, че самолетите ѝ са летели над неутрални води.

Часове по-късно руски самолети прелетели над полска петролна платформа, според Варшава. Миналата седмица в Полша бяха свалени руски дронове.

Реакцията на САЩ към тези инциденти досега беше сдържана. Тръмп не коментира последното нарушение в продължение на няколко часа, след което заяви, че това може да се превърне в „голям проблем“. След инцидента в Полша миналата седмица той публикува загадъчно в социалната си мрежа Truth Social: „Започва се!“.

Неговите реакции изглеждат част от нов модел.

След месеци, през които предлагаше идеи за решаване или посредничество в едни от най-трудните световни конфликти, Тръмп през последните седмици до голяма степен се отдръпна от дипломацията. Вместо това позволи, а в някои случаи настоя съюзниците да поемат водеща роля, като САЩ дават само далечни обещания за подкрепа.

Все по-често президентът насочва вниманието си към вътрешни въпроси – борба с престъпността, конфронтация с това, което нарича „насилствен ляв екстремизъм“, както и реформа на ключова имиграционна програма.

Завръщане към стария стил

След интензивно дипломатическо лято, включително среща с Путин в Аляска, Тръмп заяви на европейците, че те трябва да наложат тежки санкции на купувачите на руски петрол, ако очакват Вашингтон да затегне финансовия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

След като през първите месеци от мандата си се опитваше да договори прекратяване на огъня между Израел и палестинската групировка Хамас, напоследък Тръмп омаловажава действия на Израел, които според мнозина подкопават възможността за мир в Газа.

Белият дом протестира, когато Израел бомбардира офис на Хамас в Катар – съюзник на САЩ, но не предприе действия. Когато Израел започна спорна военна офанзива в Газа, Тръмп не възрази, дори когато европейски и арабски съюзници осъдиха операцията като заплаха за мирните преговори.

Фактът, че Тръмп е предпазлив към въвличането на САЩ в големи конфликти, не е изненадващ. Той прекара две години на кампания, настоявайки, че страната е военно пренатоварена. Опонентите му го наричаха изолационист.

Но през лятото се появи различен Тръмп.

За неудоволствие на някои от консервативните си съюзници, той бомбардира ключови ядрени обекти на Иран в подкрепа на Израел през юни. По време на конференция на НАТО в Нидерландия същия месец, намекна, че ще изпрати нови системи „Пейтриът“ в Украйна. През юли засили заплахите си за санкции и мита срещу Москва.

Сега анализатори казват, че Тръмп се връща към стария си стил. Аарън Дейвид Милър, дългогодишен американски дипломат и старши изследовател в Carnegie Endowment for International Peace, заяви, че Тръмп вероятно е осъзнал, че конфликтите са много по-неразрешими, отколкото е предполагал. „Той не е заинтересован да прави нещо, освен ако не вижда, че усилията и политическият капитал ще си струват и ще се отплатят под някаква форма“, каза Милър.

Непредсказуем президент, изморени дипломати

Последните обрати на президента може лесно да бъдат последвани от нови. През април и май той публично заговори за изтегляне от войната в Украйна, но скоро след това се ангажира отново с темата. Освен това, дистанцирането на Белия дом не е пълно. През последните седмици някои американски оръжия започнаха да пристигат в Украйна като част от съвместна програма за сигурност на САЩ и НАТО, наречена PURL.

Въпреки това анализатори изразиха тревога, че слабата реакция на САЩ към последните руски провокации само ще окуражи Путин за още по-агресивни действия. По-нататъшното изтегляне на САЩ „би довело до повече провокации от Путин, тъй като той ще вижда Европа като по-слаба и разделена – особено без подкрепата на САЩ“, каза Алекс Плицас, старши изследовател в Atlantic Council.

Няколко европейски дипломати във Вашингтон изразиха в частни разговори изтощение от променливата позиция на Тръмп спрямо Русия и предупредиха, че ново затягане на курса му може да изглежда лишено от достоверност.

През лятото обаче настроението беше различно.

На срещата на НАТО през юни Тръмп засипа европейските лидери с похвали, а месец по-късно многократно заплашваше Русия с преки и вторични санкции и се съгласи да създаде PURL. Но безрезултатната среща с Путин се превърна в неуспех за Киев: Тръмп заяви, че прекратяване на огъня в Украйна не е задължително условие за траен мир – позиция, която споделя Путин, но не и европейските съюзници.

В напрегнат разговор на 4 септември с европейски партньори, Тръмп твърдял, че европейските държави очакват САЩ да ги спасят, докато самите те продължават да финансират руската военна машина чрез покупки на руски петрол, според двама информирани служители.

Седмица по-късно Тръмп казал на представители на ЕС, че те трябва да наложат 100% мита на Китай и Индия като наказание за покупките им на руски петрол. Той представил тази мярка като предварително условие за действия от страна на САЩ, твърди официален източник.

Поддръжниците на Тръмп твърдят, че той просто настоява Европа да поеме отговорност за собствената си сигурност. Но някои дипломати усещат капан.

Подобни мерки биха били трудни за одобрение от бюрокрацията на ЕС, който предпочита санкции пред мита. Двама висши европейски дипломати във Вашингтон отбелязват също, че Тръмп наскоро е говорил за намаляване на търговските бариери с Индия.

Не е ясно дали нарушението на естонското въздушно пространство в петък ще промени сметките на Тръмп спрямо Русия. Правителството му остана безразлично към писмо от депутати от Естония, Литва и Латвия миналата седмица, с което те го призоваха да преразгледа плана си за съкращаване на военната помощ.

„Много от нашите европейски съюзници са сред най-богатите държави в света,“ каза представител на Белия дом. „Те са напълно способни да финансират тези програми, ако решат“, добави представителят.

По темата

Източник: Reuters    
Доналд Тръмп външна политика САЩ Европа НАТО Русия провокации Балтийски държави военна помощ война Украйна
Последвайте ни
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Идват големи промени за Apple CarPlay с iOS 26

Идват големи промени за Apple CarPlay с iOS 26

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 1 час

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 1 час

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 9 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 10 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 10 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 11 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 11 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 11 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 11 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 12 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

Свят Преди 12 часа

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 12 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

България Преди 12 часа

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

България Преди 12 часа

В хода на разследването са претърсени 10 имота

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

Суперхраните на есента: ключът към здравословния живот

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 септември, неделя

Edna.bg

Уейн Рууни: Сега или никога за Арсенал и Артета

Gong.bg

Петима играчи на Манчестър Сити аут за сблъсъка с Арсенал

Gong.bg

Горещо в последния ден на лятото

Nova.bg

Локализиран е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама”-Плевен

Nova.bg