Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Д ете звезда, най-известно с ролята си в комедията „Как да ядеш пържени червеи“, почина на 33-годишна възраст.
Блейк Гарет е починал в Оклахома в неделя - седмица след като е бил приет по спешност в болница и диагностициран с херпес зостер, съобщи майка му Карол пред TMZ. Причината за смъртта на актьора не е разкрита, но майка му се опасява, че може да е нещастен случай. Тя подозира, че той може да е прибегнал до самолечение след поставянето на диагнозата.
Блейк Гарет, от Остин, Тексас, изигра Плъг във филма от 2006 г. „Как да ядеш пържени червеи“, където си партнираше с Люк Бенуард, Хали Айзенберг и Адам Хикс. Филмът, режисиран от Боб Долман, се върти около главния герой Били, изигран от Бенуард, който е предизвикан да яде червеи, без да повърне.
Плъг беше помощникът на побойника, но Гарет сподели пред „Oklahoman“, че актьорите са се разбирали помежду си по време на снимките. Актьорският състав на „Как да ядеш пържени червеи“ спечели наградата за най-добър младежки ансамбъл в игрален филм на наградите Young Artists през 2007 г. Преди да се появи на екран, той участва в театралните продукции „Аладин и неговата вълшебна лампа“, „Магьосникът от Оз“, „Ани“ и „Брилянтин“. Той също така беше част от актьорския състав на международното турне „Barney’s Colorful World“ между 2003 и 2004 г., според информация на Deadline.
Гарет си спомняше как децата са били очаровани от косата му. „Някои от тях никога не бяха виждали такъв цвят на косата като моя“, каза той.
Херпес зостер е вид болезнен обрив и засяга около един на всеки трима души, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). По-малко от 100 души годишно умират от херпес зостер, казват здравните служители.