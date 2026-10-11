Тръмп поиска нов президент на Украйна: Москва ликува, Киев отвърна

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново обвини украинския си колега Володимир Зеленски, че не желае да постигне мирно споразумение с Русия, и заяви, че Москва е готова за сделка. Изказванията му предизвикаха положителна реакция в Москва и остър отговор от Киев, предаде "Франс прес".

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Тръмп повтори позицията си след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, проведен ден по-рано. Американският лидер заяви, че според него Москва иска да сложи край на войната, докато Зеленски възпрепятства постигането на споразумение.

„Мисля, че Русия би искала да сключи сделка, а ние сме говорили за това неведнъж. Русия би искала да сключи сделка, но по някаква причина Зеленски не иска да сключи сделка“, каза Тръмп пред журналисти.

Попитан какво му е казал Путин по време на разговора им, американският президент отговори, че руският лидер „би искал да види споразумение. Президентът Путин би искал да види споразумение - и то много силно“.

Тръмп отново призова за провеждането на избори в Украйна и заяви, че страната се нуждае от ново ръководство. По думите му Зеленски е можел да сложи край на войната, но не го е направил.

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Москва приветства думите на Тръмп

Изказванията на американския президент бяха приветствани от Кирил Дмитриев, специалния представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и международното икономическо сътрудничество.

„Президентът на САЩ се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави (сегашният украински президент Володимир) Зеленски... Знаково и историческо“, написа Дмитриев в социалната мрежа X, цитиран от ТАСС.

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Киев: Само украинците избират своя президент

Украинският външен министър Андрий Сибиха отхвърли внушенията, че бъдещето на президентския пост в страната може да бъде решено отвън.

В изявление, публикувано в X и цитирано от украинската информационна агенция УНИАН, той заяви, че Зеленски има подкрепата на украинския народ и заслужава да бъде подкрепен.

Сибиха подчерта, че единствено украинските граждани имат право да решат кой да бъде президент на страната.

Великобритания също изрази подкрепа за Зеленски. След изказванията на Тръмп британският премиер Анди Бърнам застана зад украинския лидер.

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Защо в Украйна няма президентски избори

По украинската конституция и действащото военно законодателство президентски избори не могат да бъдат произведени, докато в страната е в сила военно положение.

Редовният президентски мандат на Зеленски трябваше да приключи през 2024 г., но избори не бяха проведени заради руската инвазия и въведеното военно положение. Украинските власти поддържат позицията, че избори могат да се състоят след отпадане на съответните ограничения и при гарантирана сигурност.

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Призивите на Тръмп за избори и за ново ръководство в Киев идват на фона на усилията за намиране на изход от войната. Засега обаче публичните изявления на Вашингтон, Москва и Киев показват, че страните продължават да имат различни позиции за условията, при които може да бъде постигнато мирно споразумение.