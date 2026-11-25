П роектобюджетът за следващата година влиза за разглеждане в пленарната зала на Народното събрание. Тази седмица депутатите трябва да гласуват на първо четене параметрите на държавната хазна. Очаква се парламентът да приеме и окончателните промени в данъчните закони.
На извънредно заседание: Ресорната комисия разглежда Бюджет 2027
Управляващите вече заявиха готовност да направят редакции в бюджета, но само ако получат конструктивни предложения от опозицията.
Заложеният дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП), а новият държавен дълг може да достигне 8,6 млрд. евро. В проекта са предвидени икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%.
Oдобриха 7% данък за ваучери над 102 евро и по-висок "данък уикенд"
Сред заложените мерки са увеличаване на максималната стойност на ваучерите за храна до 200 евро и въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори.