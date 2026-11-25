ЕК иска глоба от близо 25 млн. евро за България заради дефицита

Студена сряда с температури до -5°, но предстои обрат със затопляне и дъжд

Протести в София и Варна след решението за отстраняването на Благомир Коцев

Съдът решава дали да остави в ареста шофьора, причинил катастрофа със 251 км/ч на "Тракия"

П роектобюджетът за следващата година влиза за разглеждане в пленарната зала на Народното събрание. Тази седмица депутатите трябва да гласуват на първо четене параметрите на държавната хазна. Очаква се парламентът да приеме и окончателните промени в данъчните закони.

На извънредно заседание: Ресорната комисия разглежда Бюджет 2027

Управляващите вече заявиха готовност да направят редакции в бюджета, но само ако получат конструктивни предложения от опозицията.

Заложеният дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП), а новият държавен дълг може да достигне 8,6 млрд. евро. В проекта са предвидени икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%.

Oдобриха 7% данък за ваучери над 102 евро и по-висок "данък уикенд"

Сред заложените мерки са увеличаване на максималната стойност на ваучерите за храна до 200 евро и въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори.