Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „може би можем да направим нещо“ по въпроса с Украйна.

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като той разговаря по телефона както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския лидер Владимир Путин, предаде АФП.

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„И двамата са отворени към тази идея“, каза Тръмп при пристигането си на срещата на Г-7 във Франция и добави, че „вчера проведох два много ползотворни разговора“, без обаче да дава повече подробности.

„Русия е ангажирана с предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна“, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от „Ройтерс“.

„Очаквам с интерес да разбера от пратениците на Тръмп как на практика ще бъдат приложени мирните споразумения, основани на американските предложения“, посочи Лавров.

Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които водят посредничеството на САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, скоро отново ще посетят Русия, съобщи Кремъл вчера.

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Говорейки за Украйна, Лавров подчерта, че европейските лидери се опитват да натрапят посредническите си услуги на Русия, но грешат, ако смятат, че Москва губи войната и че могат да поставят ултиматуми.