И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Иран разработва химически оръжия и обеща да попречи на Техеран да се сдобие с тях, предаде "Франс прес".

"Иран е в процес на разработване на химически оръжия, но все още не се е сдобил с възможността да ги използва за нападение срещу Израел", заяви Кац в позиция, публикувана в Телеграм от неговата консервативна партия "Ликуд".

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"Не трябва да позволяваме на Иран да се сдобие с такива оръжия – не трябва да позволяваме на този проект да продължава", подчерта Кац.

До момента от партията на Бенямин Нетаняху не са представили доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Съперникът на Нетаняху Гади Айзенкот беше натоварен със задачата да състави ново правителство след парламентарните избори в края на октомври. В същото време премиерът в оставка, който изпълнява текущите си функции до формирането на нов кабинет прави все по-остри изявления и редовно изтъква заплахите, които според него са надвиснали над Израел.

Обвиняван от опонентите си, че използва конфликта за политическото си оцеляване, Нетаняху настоява за съставянето на правителство на националното единство, в което да участва и неговата партия.

Вчера обаче Гади Айзенкот заяви, че към момента няма необходимост от военна операция срещу Иран.

Миналата седмица телевизия Си Ен Ен съобщи, че американските разузнавателни служби разполагат с информация, според която Иран подготвя химическа атака срещу Вашингтон, като се позова на "седем американски представители". Според нея обаче не става дума за непосредствена заплаха.

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Техеран категорично отрече тези твърдения, като министърът на външните работи Абас Арагчи ги определи като "абсурдни". Той сравни тези обвинения с твърденията, които САЩ отправяха срещу управлявания от Саддам Хюсеин Ирак. Нашествието в Ирак през 2003 г. беше оправдано с предполагаемото наличие на оръжия за масово унищожение – биологични, химически или ядрени, които впоследствие така и не бяха открити.

По време на брифинг за израелски медии Израел Кац спомена възможността при необходимост да бъдат нанесени превантивни удари срещу Техеран.

"Ако установим, че иранците възнамеряват да нападнат Израел, не можем ли да наредим на армията да удари първа и да осуети заплахата? Ако иранците ни атакуват първи, това ще бъде провал", добавя Кац, цитиран от израелската телевизия "Канал 12".

По-рано този месец Израел Кац заяв, че правителството в оставка няма нужда от съгласието на опозицията, за да предприеме нови военни операции, след като политическите му противници отправиха призиви за сдържаност.