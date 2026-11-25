В ластите са открили тленните останки на всички шестима души на борда на самолет, който се разби във водата североизточно от остров Хорн, щата Мисисипи, съобщи Бреговата охрана на САЩ.

Издирването, което продължи около четири часа, приключи „когато водолази от Департамента за морски ресурси на Мисисипи (MDMR) откриха тленните останки на всички шестима души във фюзелажа на самолета“, се казва в прессъобщение на агенцията, цитирано от Си Ен Ен (CNN).

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Самолетът, Cessna Centurion 210, е превозвал четирима възрастни и две момчета на възраст между 8 и 10 години, преди да катастрофира във вторник следобед, заяви по-рано агенцията.

„Това е съкрушителен изход и нашите най-дълбоки съболезнования са към семействата и близките, които са изправени пред невъобразима загуба“, каза командир Тревър Блаунт, координатор на мисиите за търсене и спасяване в сектор „Мобил“ на Бреговата охрана.

„Макар това да не е изходът, на който някой от нас се надяваше, сме благодарни за силната междуведомствена координация, която позволи бързо да открием намиращите се на борда на самолета и да осигурим затваряне на тази страница за семействата им“, добави той.

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Бреговата охрана във вторник е получила обаждане около 15:45 ч., след като Федералното авиационно управление (FAA) е загубило връзка със самолета, заяви по-рано през деня говорител на Бреговата охрана в Мобил пред CNN.

Данните за проследяване на полетите показаха, че Cessna 210 е летял от Ню Орлиънс към Форт Майърс, Флорида.

Около 30 минути след излитането, докато е бил на височина около 8 800 фута (около 2680 метра), точно на юг от Паскагула, Мисисипи, самолетът внезапно се е устремил надолу към водата, според уебсайта Flightradar24. Самолетът се е спускал със скорост 18 000 фута в минута, повече от 200 мили в час (над 300 км/ч), в последните секунди, преди данните за проследяване да спрат около 15:30 ч.

Екипите, претърсващи района, по-рано са открили три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, добави говорителят на Бреговата охрана.

Националният съвет за безопасност на транспорта ръководи разследването на катастрофата, според Федералното авиационно управление, което също ще окаже съдействие при проверката.

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Остров Хорн е отдалечен, неразвит остров на около 12 морски мили от Билокси, Мисисипи, достъпен само с частна лодка. Пътуването от близките Билокси, Оушън Спрингс или Паскагула отнема от около 30 минути до един час. Островът е част от Националното крайбрежие на островите в Залива – национален парк, който включва дузина острови, простиращи се на 160 мили през Мисисипи и Флорида.

Остров Хорн е дълъг около 10 мили (16 км) и широк само около миля (1,6 км). Той е популярна лятна дестинация за жителите на щата.