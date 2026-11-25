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Днес на едночасов протест излизат служители на Инспекцията по труда.

Демонстрацията е организирана от синдикат „Подкрепа“.

Основното искане е увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро.

Служителите настояват и за възстановяване на добавката за прослужено време.

Щафетните стачни действия се провеждат в София и страната и ще продължат до 1 декември.​

Щафетните протестни действия на служители от държавната администрация продължават. Днес на едночасова демонстрация излизат работещите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Протестът е организиран от синдикалната организация на КТ „Подкрепа“.

Основните искания на служителите са за увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро и възстановяване на добавката за прослужено време, известна като „клас“.

Недоволството е част от поредица от поетапни стачни действия на работещи в държавни институции. Демонстрациите се провеждат в София и в други населени места в страната.

Предвиденият график на протестите е до 1 декември, информира NOVA. Чрез щафетния формат синдикатите организират последователни едночасови акции в различни администрации, за да привлекат внимание към исканията за по-високи възнаграждения и промени в условията на труд.