- Днес на едночасов протест излизат служители на Инспекцията по труда.
- Демонстрацията е организирана от синдикат „Подкрепа“.
- Основното искане е увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро.
- Служителите настояват и за възстановяване на добавката за прослужено време.
- Щафетните стачни действия се провеждат в София и страната и ще продължат до 1 декември.
Щафетните протестни действия на служители от държавната администрация продължават. Днес на едночасова демонстрация излизат работещите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Протестът е организиран от синдикалната организация на КТ „Подкрепа“.
Основните искания на служителите са за увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро и възстановяване на добавката за прослужено време, известна като „клас“.
Недоволството е част от поредица от поетапни стачни действия на работещи в държавни институции. Демонстрациите се провеждат в София и в други населени места в страната.
Предвиденият график на протестите е до 1 декември, информира NOVA. Чрез щафетния формат синдикатите организират последователни едночасови акции в различни администрации, за да привлекат внимание към исканията за по-високи възнаграждения и промени в условията на труд.