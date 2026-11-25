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Шофьорът е обвинен за катастрофа, станала при скорост от 251 км/ч.

Максимално разрешената скорост в участъка е била 140 км/ч.

При инцидента на автомагистрала „Тракия“ е загинала 62-годишна жена.

Автомобилът на обвиняемия е ударил отзад колата на жената.

Прокуратурата ще предприеме процедура по отнемане на шофьорската му книжка.

​Жена загина, пометена с 251 км/ч на АМ "Тракия"

Очаква се съдът в Бургас да разгледа искането за определяне на мярка за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина 62-годишна жена. Според данните от разследването автомобилът му се е движил със 251 км/ч при максимално разрешена скорост от 140 км/ч, съобщава NOVA.

В хода на разследването е установено, че автомобилите на обвиняемия и загиналата жена са се движили в една и съща посока. Колата на мъжа е застигнала и ударила отзад автомобила на 62-годишната жена.

Така скоростта на движение на обвиняемия е била със 111 км/ч над разрешената за участъка. Превишението е съществено обстоятелство при изясняването на причините за тежкия пътен инцидент.

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От прокуратурата вече съобщиха, че ще бъде задействана процедура по отнемане на шофьорската книжка на обвиняемия.

Предстои съдът да прецени дали са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.