Н ие сме това, което ядем, а редица проучвания показват, че редовният прием на хранителни вещества от продукти като мазна риба, зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, ядки и семена подпомага структурата и функциите на мозъка.

Сега още повече изследвания разкриват пълното въздействие, което хранителният ни режим оказва върху ума, както и колко сериозни щети могат да бъдат нанесени върху паметта.

Доказано е, че вредната храна уврежда мозъка, тъй като постоянната консумация на храни с високо съдържание на мазнини и захар се свързва с когнитивен спад.

Losing your memory? A simple diet swap could help: study https://t.co/5iJ0u5eJi1 https://t.co/Eeaz3u8VmY — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Изследователи от Технологичния университет в Сидни са обединили резултатите от 27 проучвания и са установили, че преминаването на мишки от диета, богата на мазнини и захар, към здравословна храна подобрява резултатите им на тестовете за памет.

Учените също така са проверили дали замяната на пържените картофи и газираните напитки със салата може да компенсира вече загубената памет.

Въпреки че паметта се е подобрила след промяната в хранителния режим, животните, които са консумирали нездравословна храна за по-дълги периоди от време, все пак са изоставали в резултатите си на тестовете.

Авторите обаче отбелязват, че разликата в паметта между животните на здравословно хранене и тези на вредна диета се дължи на едно конкретно проучване, в което е използван по-труден тест.

В много от изследванията животните също така са прекарали повече време на нездравословен режим.

Най-голямото подобрение на паметта е отчетено при тестовете за местоположение на предмети, при които животното, запомнило къде се е намирал даден обект, прекарва повече време в изследването му, след като той бъде преместен.

Този тест ангажира хипокампуса - областта в мозъка, която е от ключово значение за ученето и паметта и е особено чувствителна към промените в храненето.

Изследователите са установили още, че видът на диетата също има значение, като подобрения в паметта се наблюдават при мишки, преминали от режим с високо съдържание на мазнини, но не в такава степен при тези на диета с високо съдържание на захар или комбинация от мазнини и захар.

Това обаче не означава непременно, че захарта уврежда паметта повече от мазнините, тъй като констатациите не дават еднозначно обяснение защо паметта се подобрява след смяна на диетата.

Тестовете за тревожност, депресивно поведение, мотивация и активност не са показали промени след промяната в менюто.

Други проучвания обаче са установили връзка между вредната храна и лошото настроение.

Макар изследването да е фокусирано върху животни, което означава, че резултатите не се пренасят директно върху човешката памет, по-ранни проучвания при хора свързват диетите с високо съдържание на мазнини и захар с по-слаба памет.

Тези продукти са известни като ултрапреработени храни, сред които са чипсът, сладоледът, пицата и други, и могат да допринесат за неврологични дефицити на по-късен етап от живота.

Едно проучване на Нюйоркския университет е установило, че жените, които са консумирали ултрапреработени храни на средна възраст, са били по-склонни да изпитват когнитивен спад, имайки проблеми с припомнянето и концентрацията с напредването на възрастта.

Междувременно друго изследване открива връзка между мазната вредна храна и способността на мозъка да обработва спомени, което потенциално увеличава риска от невродегенеративни заболявания като деменция и болестта на Алцхаймер.