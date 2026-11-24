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Фериботът „Фило Джет“, при чието потъване край Кирения загинаха 28 души, е бил ремонтиран с евтино водоустойчиво лепило за около 7 евро.

След некачествения ремонт плавателният съд е извършил още 79 курса, без да бъде спрян от експлоатация.

Девет души, сред които директорът на компанията и двама капитани, са обвинени в умишлено убийство.

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Фериботът „Фило Джет“, при чието корабокрушение на 30 август край пристанището Кирения в признатата само от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) загинаха 28 души, е бил ремонтиран с евтино водоустойчиво лепило, закупено за 400 турски лири (около 7 евро), за да не бъдат прекъсвани плаванията, съобщиха турски медии. Това стана ясно по време на 14-ото съдебно заседание по делото пред Окръжния съд в Кирения, отбеляза агенция Иха.

По данни на разследването, представени в съда от полицейския инспектор Мехмет Манаш, плавателният съд е пристигнал в пристанището на Кирения на 12 юни 2026 г., бил е ремонтиран на 13 юни и още на следващия ден - 14 юни - е възобновил курсовете си. След този ремонт корабът е извършил общо 79 плавания.

„За да не се прекъсват курсовете, сами са направили некачествен ремонт и след поправката с кораба са осъществени 79 плавания“, заяви в съдебната зала Манаш. Според полицията ремонтът е извършен от капитана на кораба и още едно лице, което все още се издирва, с помощта на неподходящи материали, включително евтино водоустойчиво лепило. Инспекторът подчерта, че отговорност за случилото се носи и директорът на компанията.

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Полицейското разследване по случая е приключило, като до момента са събрани 27 веществени доказателства. Манаш съобщи, че деветте задържани лица, сред които директорът на компанията, двамата капитани и членовете на екипажа, ще бъдат съдени по обвинение в „умишлено убийство“, тъй като не са изпълнили задълженията си съгласно законите на СКТР.

Полицията е поискала обвиняемите да останат в ареста за срок от три месеца, през който към делото да бъдат приложени експертни заключения, изготвени от преподаватели и специалисти. Като доказателства са представени показанията на шестима оцелели пътници, според които екипажът не им е оказал съдействие при инцидента.

Съдът постанови досегашната мярка за задържане на деветимата обвиняеми в полицейски арест да остане в сила, а разглеждането на искането за тримесечно задържане ще продължи на следващо заседание. Заради силното обществено напрежение и предходни прояви на агресия срещу задържаните, мерките за сигурност в съда и при конвоирането им са засилени с участието на 90 полицаи, допълни Иха.