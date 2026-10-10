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Доналд Тръмп: Време е Украйна да си намери нов президент

Американският президент отправи остри критики към Володимир Зеленски и поиска незабавно спиране на украинските удари срещу руски рафинерии

10 октомври 2026, 20:30
Доналд Тръмп: Време е Украйна да си намери нов президент
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново ръководство на Украйна и отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, а също така настоя и Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии, предадоха световните агенции.

„По-добре наистина да спре, по дяволите“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки Зеленски и ударите по руски рафинерии.  Според Тръмп украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Той има интерес да ги спре“, заяви Тръмп, визирайки Зеленски.

Тези изявления идват ден след като Тръмп обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари и в деня, в който при нови руски удари по украинския град Запорожие загинаха 20 души, припомнят Франс прес и ДПА.

„Предлагам им (на украинците) да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка“, каза Тръмп и добави, че „по някаква причина Зеленски никога не го прави“, визирайки, че Зеленски не сключва сделка за прекратяване на войната в Украйна.

„Зеленски, ти загуби 30% от страната си, а общо над един милион души от двете страни бяха засегнати, като над 2 милиона души загинаха. Това е война, която никога не трябваше да започва. И смятам, че е време Украйна да получи нов президент“, заяви Тръмп.

Той също така предположи, че ако през 2022 г. той е бил президент на САЩ, „тази война никога нямаше да започне. „Нямаше никаква причина да започва тази война между Украйна и Русия. Тя започна заради некомпетентност“, каза Тръмп.

През 2022 г. президент на САЩ беше демократът Джо Байдън.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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