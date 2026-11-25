- Протести са организирани в София и Варна след решението на ОИК – Варна за отстраняването на Благомир Коцев.

- Според проверката на комисията кметът е отсъствал от работа общо 107 работни дни през 2025 г.

- ОИК не е признала документите, с които са удостоверени причините за 33 от дните отсъствие.

- Според комисията от 15 септември 2025 г. Коцев не е имал основателен документ, с който да оправдае неявяването си на работа.

- Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли и освободен на 28 ноември.

Политическа буря след отстраняването на Коцев като кмет на Варна

След решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев днес, 25 ноември, са организирани протести в София и Варна. Акциите са под наслов „Долу ръцете от демокрацията“ и са в подкрепа на отстранения градоначалник.

Решението на ОИК беше взето на 23 ноември и предвижда анулиране на удостоверението на Коцев за избран кмет. То е подкрепено от 20 членове на комисията, а шестима са гласували против. Един от членовете е отсъствал от заседанието.

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Защо ОИК отстрани Благомир Коцев

Според проверката на комисията Благомир Коцев е отсъствал от работното си място общо 107 работни дни в периода от 1 януари до 11 ноември 2025 г. От тях 12 дни са били за командировки, четири – за отпуск при раждане на дете, 83 – за платен годишен отпуск, а осем – за неплатен отпуск.

ОИК приема, че Коцев е имал право на 50 работни дни платен годишен отпуск за 2025 г., но не признава използването на 37 дни неизползван отпуск от предходната година. Комисията определя като неправомерно и ползването на осем дни неплатен отпуск. Така общо 45 работни дни са приети за неоснователно отсъствие.

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Според мотивите на комисията последният ден, в който кметът е имал законно основание да отсъства от работното си място, е 12 септември 2025 г. От 15 септември неявяването му на работа е определено като неоснователно. ОИК приема, че отсъствието е продължило повече от един месец, което според посочените от комисията разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация е основание за предсрочно прекратяване на кметските пълномощия.

Коцев е имал възможност да представи възражения по сигналите. Той е заявил, че е ползвал полагащия му се отпуск и че дори по време на задържането си е съдействал за работата на общината. ОИК обаче е отхвърлила тези аргументи.

Какво следва след решението

Благомир Коцев обяви, че ще обжалва решението на ОИК. То подлежи на обжалване пред Административния съд във Варна в седемдневен срок, като окончателното произнасяне по казуса е в правомощията на съда.

Казусът предизвика политически реакции, а представители на „Продължаваме Промяната“ организираха протести в подкрепа на кмета. Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков съобщи и за отправени заплахи към членове на комисията след решението.

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Арестът на Благомир Коцев

Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли 2025 г. по разследване, по което бяха повдигнати обвинения и на други лица. Той остана в ареста до края на ноември, когато беше освободен срещу парична гаранция от 200 000 лева.