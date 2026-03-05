Свят

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

5 март 2026, 19:56
Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп определи украинския си колега Володимир Зеленски като пречка за мирно споразумение с Русия, чийто лидер Владимир Путин, по думите му, е настроен към сътрудничество.

„Зеленски трябва да се стегне и трябва да постигне споразумение“, каза Тръмп в интервю за “Политико“.

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

От друга страна, републиканецът заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната.

„Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, посочи американският президент.

Тръмп изрази съмнение, че Украйна ще се споразумее с Русия

Попитан, каква е пречката от страна на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да навлезе в подробности, но настоя, че украинският лидер не показва достатъчно готовност за преговори.

„Нямаше карти. А сега има още по-малко карти“, коментира Тръмп.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Володимир Зеленски Владимир Путин
Последвайте ни
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Арестуваха Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

pariteni.bg
Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 1 ден
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 1 ден
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 21 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Свят Преди 24 минути

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен

Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България

България Преди 41 минути

Увеличението е с около 3-4 цента за литър

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 3 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

България Преди 3 часа

Детето е с фрактура, било е прегледно в болница

Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

Главен комисар Петър Антиев оглави Жандармерията

България Преди 4 часа

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Любопитно Преди 4 часа

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

България Преди 4 часа

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 4 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 4 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

<p>Приеха промени и пенсиите могат да скочат до 760 евро</p>

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

България Преди 5 часа

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 5 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

България Преди 5 часа

Решението за разполагането на военните самолети в София е взето на 17 и 18 февруари

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Любопитно Преди 6 часа

43-годишният Уилям посети графството в югозападния край на Англия, където е познат под другата си титла – херцог на Корнуол. Той я наследи през 2022 г., когато баща му, крал Чарлз III, се възкачи на престола след смъртта на кралица Елизабет II

Володимир Зеленски

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Свят Преди 6 часа

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Свят Преди 6 часа

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на газ за Европейския съюз

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

България Преди 6 часа

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Смехът ѝ изчезна – как да го върнеш?

Edna.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Ерик Маркус: Победата показва превъзходството на Лудогорец

Gong.bg

Нервите не издържаха! Хуан Переа си изкара червен картон (видео)

Gong.bg

Майката на близнаците, намерили приемен дом: Лъжа е, че съм ги изоставила

Nova.bg

Българи в различни точки на Близкия изток и Южна Азия все още очакват помощ, за да се приберат

Nova.bg