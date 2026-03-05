Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп определи украинския си колега Володимир Зеленски като пречка за мирно споразумение с Русия, чийто лидер Владимир Путин, по думите му, е настроен към сътрудничество.

„Зеленски трябва да се стегне и трябва да постигне споразумение“, каза Тръмп в интервю за “Политико“.

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

От друга страна, републиканецът заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната.

„Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, посочи американският президент.

Тръмп изрази съмнение, че Украйна ще се споразумее с Русия

Попитан, каква е пречката от страна на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да навлезе в подробности, но настоя, че украинският лидер не показва достатъчно готовност за преговори.

„Нямаше карти. А сега има още по-малко карти“, коментира Тръмп.