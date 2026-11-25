З имата наближава, но сезонът на настинките и грипа я изпревари.

Ако имате чувството, че всички около вас се разболяват, не си въобразявате - грипната активност рязко се покачва, случаите на COVID-19 растат почти навсякъде, а обикновените вируси на настинката също са в подем, сочат данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

И така, ако започнете да усещате дразнене в задната част на гърлото или имате смътното подозрение, че новата ви хрема не е просто есенна алергия, какво можете да направите, за да намалите тежестта и продължителността на болестта, която ви връхлита?

Sniffles? Sore throat? Here's exactly what you should do at the first signs you're getting sick https://t.co/wkR0TwBj9i https://t.co/GqettcmymL — New York Post (@nypost) November 23, 2026

"Това, което правите в първите един до два дни, когато се почувствате болни, е наистина много важно", казва пред The Post д-р Джерин Бауа, сертифициран специалист по вътрешни болести в NY Medical.

"Поддържането на силна имунна система може реално да определи колко дълго ще продължат симптомите ви", допълва той.

Ако не се чувствате добре и имате възможност, препоръчително е да работите от вкъщи, за да не заразите околните, както и да предприемете няколко ключови стъпки, за да се възстановите по-бързо.

1. Направете си тест за COVID-19 или грип

Тестването за COVID-19 или грип не само ви дава яснота дали сте пипнали някой от тези вируси, но и отваря възможността за лечение с антивирусни медикаменти.

"Ако някой от тези тестове е положителен, обаждането до личния лекар е от първостепенно значение, защото в рамките на първите 48 часа от появата на симптомите можем да лекуваме грипа и инфекциите с антивирусни препарати", обяснява Бауа.

Когато се приемат толкова рано, антивирусните лекарства могат да съкратят продължителността на симптомите с 1 до 1,5 дни, но след този кратък прозорец едва ли ще помогнат особено.

2. Наспете се добре

Най-важният съвет на Бауа за укрепване на имунната система е обилната почивка.

"Хората, които спят по-малко от шест часа, са над четири пъти по-застрашени да хванат настинка например, в сравнение с тези, които спят седем или повече часа", обяснява лекарят.

Всъщност сънят и имунната система са в тясна връзка и си влияят взаимно.

Достатъчният сън подпомага силата на имунитета и изгражда имунна памет за по-добра борба с бъдещи заболявания, докато отслабеният организъм увеличава фазите на дълбок и възстановяващ сън, за да пести енергия.

3. Поддържайте добра хидратация

Следващата най-добра стъпка е да приемате достатъчно течности, което може да се окаже по-трудно, ако имате температура, потите се или отделяте повече секрети.

Дехидратацията може да предизвика или да влоши главоболието, умората и болките в тялото.

В същото време приемът на достатъчно течности разрежда секретите, което предотвратява натрупването им и прави кашлянето и издухването на носа по-ефективни.

Водата или топлият чай са добър избор, особено чайовете с хлъзгав бряст и корен от медицинска ружа, които помагат за успокояване на възпаленото гърло.

"Добавянето на мед може да помогне при кашлица и болки в гърлото. Така че, ако искате да го разтворите в чая си, винаги подкрепям това, както и пиенето на топли чайове като цяло", добавя Бауа.

4. Избягвайте или намалете тренировките

Може би сте чували, че настинката може да се изпоти във фитнеса, но има причина тялото ви да не иска да тренира, когато сте болни - това може да влоши състоянието ви.

Ако имате висока температура, болки в тялото, симптоми в гърдите или стомашно-чревни неразположения като диария, най-добре е да пропуснете тежката тренировка и вместо това да си дадете ден за почивка.

Леката физическа активност обаче би трябвало да е напълно приемлива при по-леки симптоми, като хрема или дращене в гърлото.

5. Обмислете прием на цинк или витамин C

Най-известният борец срещу настинките, витамин C, може да ви осигури антиоксидантен тласък, който защитава клетките и ги поддържа здрави. Макар да не може да предотврати или излекува настинката, има изследвания, които доказват, че той съкращава продължителността ѝ.

Цинкът също може да помогне за подобряване на имунната система и метаболитните функции. Проучванията показват, че доза от 80 до 92 милиграма може да намали продължителността на настинката с до 33%.

Това обаче не означава, че трябва да прекалявате с хранителните добавки.

6. Коригирайте хранителния си режим

Някои храни стимулират възпалителните процеси, което засилва възпалението, вече възникнало при срещата на организма с вируса.

Бауа съветва да избягвате силно преработените храни, тези, които са богати на наситени мазнини, както и готовите храни за вкъщи с възпалителни съставки.

А ако имате стомашно-чревни симптоми, лекарят препоръчва да "се придържате към топли, течни бульони", богати на хранителни вещества и протеини.

Кога трябва да потърсите лекар?

Посещението при лекар може да се наложи в зависимост от тежестта на симптомите и наличието на определени рискови фактори.

Ако сте бременна, с компрометирана имунна система, на възраст над 65 години, имате сърдечно, белодробно или бъбречно заболяване или диабет, незабавно се обадете на лекаря си, за да ви направят тест веднага.

Температура от 39,4 градуса или по-висока, силни болки в гърлото с температура, подути лимфни възли или болка при преглъщане също са основателни причини да посетите лекар, за да се установи дали става въпрос за настинка, грип или друго заболяване като стрептококова ангина.

Междувременно симптоми, които се влошават след седем до 10 дни, могат да бъдат признак на бактериална инфекция, която изисква лечение с антибиотици.