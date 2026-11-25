- Най-малко 20 души остават заложници в супермаркет от веригата „Ексито“ в колумбийския град Картахена.
- Десет души са освободени по-рано от въоръжените похитители.
- Мъжете са се укрили в магазина, след като полицията осуетила опит за отвличане на брониран автомобил с пари в брой.
- Пред супермаркета са разположени тежко въоръжени полицаи и военнослужещи.
- Властите все още не съобщават самоличността на похитителите и заложниците.
- Президентът Абелардо де ла Есприеля обеща, че заложниците ще бъдат освободени.
Въоръжени мъже продължават да държат най-малко 20 души като заложници в супермаркет в колумбийския град Картахена. Това съобщи агенция "Ройтерс", като се позова на изявление на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприеля и информация от националната полиция.
Въоръжени държат 25 заложници в супермаркет в Картахена
Hostages held in Cartagena, Colombia, supermarket after failed armored car hijacking https://t.co/dOoGJn2dn0— Reuters (@Reuters) November 24, 2026
По-рано похитителите са освободили 10 души.
Заложниците са били взети от група въоръжени мъже, които се укрили в магазин от веригата „Ексито“ (Exito). Това станало след намесата на полицията, осуетила опит за отвличане на брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център, заяви президентът Де ла Есприеля.
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Снимки на "Ройтерс показват" струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред магазина в квартал „Ла Кастеяна“ в Картахена. Градът е популярна туристическа дестинация, известна със своята колониална архитектура.
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Засега властите не са предоставили подробности за самоличността на похитителите и заложниците.
„Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора“, заяви президентът.