Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Reuters, че Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение. (*Видеото е архивно!)

Exclusive: Trump told Reuters that Ukraine — not Russia — is holding up a potential peace deal, a stance that sharply contrasts with European allies, who argue Moscow has little interest in ending the war. https://t.co/imjPdVZGXP pic.twitter.com/U8mvB6vLbb — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Изказването на американския лидер е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници, които твърдят, че Москва няма голям интерес да сложи край на войната в Украйна, коментира британската новинарска агенция.

Тръмп каза в ексклузивното интервю, което даде в сряда в Овалния кабинет на Белия дом, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята почти четиригодишна инвазия в Украйна. По думите на американския лидер Зеленски е по-резервиран.

"Мисля, че той е готов да сключи сделка", каза Тръмп за руския президент. "Украйна е по-малко готова за това", добави Тръмп.

Американският президент бе запитан защо преговорите, водени от САЩ, все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна.

"Зеленски", отговори Тръмп.

Думите му сигнализират за ново разочарование от украинския лидер, отбелязва Reuters. Двамата президенти отдавна имат нестабилни отношения, въпреки че контактите им изглежда се подобриха в хода на първата година от втория мандат на Тръмп.

На моменти президентът републиканец бе по-склонен от лидерите на някои съюзници на САЩ да приема уверенията на Путин за чиста монета, пише още британската агенция. Това разочарова Киев, европейските столици и американските законодатели, включително някои републиканци.

През декември Reuters публикува информацията, че според американското разузнаване Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя. Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отрече тази информация.

ТРУДНОСТИ В ПРЕГОВОРИТЕ

През последните седмици фокусът на водените от САЩ преговори бе поставен върху гаранциите за сигурност на Украйна след войната. Целта е да е сигурно, че тя няма да бъде отново нападната от Русия след евентуално сключване на мирно споразумение. Като цяло американските преговарящи притискат Украйна да се откаже от източния си регион Донбас в рамките на евентуалното бъдещо мирно споразумение.

Украински официални лица бяха силно ангажирани с последните преговори, които от американска страна се водеха от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Европейски представители се усъмниха във вероятността Путин да се съгласи с някои от условията, които бяха договорени от Киев, Вашингтон и европейски лидери.

Тръмп каза в интервюто си за Reuters, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Къшнър до Москва, за което агенция Блумбърг съобщи по-рано в сряда.

Тръмп отговори въпроса дали следващата седмица ще се срещне със Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос с думите: "Бих го направил, ако той е там… Аз ще бъда там".

Тръмп не даде подробно обяснение на въпроса на Reuters защо според него Зеленски се отнася резервирано към преговорите. "Мисля, че просто му е трудно да стигне дотам", каза президентът на САЩ.

Зеленски публично изключи възможността за всякакви териториални отстъпки в полза на Москва, като посочи, че конституцията на страната забранява на Киев да отстъпва каквито и да е територии.