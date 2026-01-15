Свят

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

По думите на американския държавен глава Зеленски е по-резервиран

15 януари 2026, 07:03
Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?
САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом
Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор
Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?
Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка
Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това
Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Reuters, че Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение. (*Видеото е архивно!)

Изказването на американския лидер е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници, които твърдят, че Москва няма голям интерес да сложи край на войната в Украйна, коментира британската новинарска агенция.

Тръмп: Русия желае край на войната, но умишлено бави мирните преговори

Тръмп каза в ексклузивното интервю, което даде в сряда в Овалния кабинет на Белия дом, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята почти четиригодишна инвазия в Украйна. По думите на американския лидер Зеленски е по-резервиран.

"Мисля, че той е готов да сключи сделка", каза Тръмп за руския президент. "Украйна е по-малко готова за това", добави Тръмп.

Тръмп изрази съмнение, че Украйна ще се споразумее с Русия

Американският президент бе запитан защо преговорите, водени от САЩ, все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна.

"Зеленски", отговори Тръмп.

Думите му сигнализират за ново разочарование от украинския лидер, отбелязва Reuters. Двамата президенти отдавна имат нестабилни отношения, въпреки че контактите им изглежда се подобриха в хода на първата година от втория мандат на Тръмп.

Мир с Украйна „много скоро“? Тръмп чака отговор от Русия

На моменти президентът републиканец бе по-склонен от лидерите на някои съюзници на САЩ да приема уверенията на Путин за чиста монета, пише още британската агенция. Това разочарова Киев, европейските столици и американските законодатели, включително някои републиканци.

През декември Reuters публикува информацията, че според американското разузнаване Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя. Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отрече тази информация. 

ТРУДНОСТИ В ПРЕГОВОРИТЕ

През последните седмици фокусът на водените от САЩ преговори бе поставен върху гаранциите за сигурност на Украйна след войната. Целта е да е сигурно, че тя няма да бъде отново нападната от Русия след евентуално сключване на мирно споразумение. Като цяло американските преговарящи притискат Украйна да се откаже от източния си регион Донбас в рамките на евентуалното бъдещо мирно споразумение.

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

Украински официални лица бяха силно ангажирани с последните преговори, които от американска страна се водеха от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Европейски представители се усъмниха във вероятността Путин да се съгласи с някои от условията, които бяха договорени от Киев, Вашингтон и европейски лидери.

Тръмп каза в интервюто си за Reuters, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Къшнър до Москва, за което агенция Блумбърг съобщи по-рано в сряда.

Тръмп отговори въпроса дали следващата седмица ще се срещне със Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос с думите: "Бих го направил, ако той е там… Аз ще бъда там".

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Тръмп не даде подробно обяснение на въпроса на Reuters защо според него Зеленски се отнася резервирано към преговорите. "Мисля, че просто му е трудно да стигне дотам", каза президентът на САЩ.

Зеленски публично изключи възможността за всякакви териториални отстъпки в полза на Москва, като посочи, че конституцията на страната забранява на Киев да отстъпва каквито и да е територии.

Източник: БТА/Николай Велев    
Тръмп САЩ Русия Украйна Путин Зеленски мир споразумение
Последвайте ни
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 1 ден
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 1 ден
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Любопитно Преди 4 минути

Сауните намаляват стреса, подобряват здравето на сърцето, повишават имунитета, помагат при мускулни и ставни болки и имат някои ползи за кожата

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Свят Преди 13 минути

Той е бил нелегален имигрант, спрян е за проверка, но е оказал съпротива при ареста

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Кристалина Георгиева предупреди за работещите и изкуствения интелект

Свят Преди 8 часа

Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

Свят Преди 8 часа

Думите му противоречат с официалната позиция на Техеран

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Свят Преди 8 часа

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

България Преди 8 часа

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Свят Преди 9 часа

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

България Преди 9 часа

Пострада възрастно семейство

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Свят Преди 9 часа

Федоров: Нашата цел е да променим системата

<p>Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират</p>

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

България Преди 10 часа

Трифонов обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

Свят Преди 11 часа

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят"

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

България Преди 11 часа

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

България Преди 12 часа

Радев: Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени

Протест за машинен вот в центъра на София

Протест за машинен вот в центъра на София

България Преди 13 часа

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините"

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

България Преди 13 часа

ГЕРБ по принцип подкрепя гласуване със сканиращи машини

<p>Кой е Ти Джей Санд&nbsp;- работникът, който освирка Тръмп</p>

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

Свят Преди 14 часа

Директорът по комуникациите на Белия дом каза, че Тръмп е дал "подходящ и недвусмислен отговор" на работника

Всичко от днес

От мрежата

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 15 януари, четвъртък

Edna.bg

Палач на Левски унижи Аякс

Gong.bg

Моуриньо и Бенфика отново разочароваха

Gong.bg

Да плуваш като делфин: Той стана петкратен олимпийски шампион без ръце и с атрофирали крака (ВИДЕО)

Nova.bg

Имиграционен служител простреля нелегално пребиваващ венецуелец в Минеаполис

Nova.bg