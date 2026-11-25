Т урция осъмна с поредна полицейска операция срещу известни актьори от култови турски сериали и представители на развлекателния сектор по подозрение в употреба и разпространение на наркотици в рамките на разследване, което се провежда от Главната републиканска прокуратура на Истанбул от миналата година насам, предаде телевизия НТВ.
Издадени са били заповеди за задържане на 35 известни лица, които са били задържани на различни адреси.
Turkish celebrities Ozcan Deniz, Deniz Cakir and Burcu Ozberk, alongside Anadolu Group executive Izzet Ozilhan, among 20 people detained in Istanbul’s latest drug investigation, with detention orders issued for 35 suspects https://t.co/ndNxi2GMTp— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 25, 2026
Сред задържаните днес са Дениз Чакър, позната на зрителите от култовия сериал „Листопад“ и други сериали, актьорът и певец Йозджан Дениз („Истанбулска булка“ и много други), актрисата Бурджу Йозберк, която в момента се снима в главната роля на сериала „Наполовина майка“ (Anne Yarısı) в Кападокия, режисьорът Джем Карджъ и много други.
В разпространеното в турските медии съобщение на Главната републиканска прокуратура на Истанбул се посочва, че „Въз основа на показанията на свидетели и експертните доклади, изготвени в резултат на изследвания на иззети мобилни телефони и цифрови материали, се провежда разследване по подозрение за употреба или притежание на наркотици срещу 35 заподозрени, за които са издадени заповеди за задържане“.
🚨 İSTANBUL’DA ÜNLÜLER DÜNYASINI SARSAN YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU! ÖZCAN DENİZ, DENİZ ÇAKIR, BURCU ÖZBERK VE MURAT BAŞOĞLU GÖZALTINDA! ⚠️ GİZLİ TANIKLAR KONUŞTU, TELEFONLAR İNCELENDİ, YENİ İSİMLER DOSYAYA GİRDİ! 35 KİŞİYE GÖZALTI KARARI, 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI! 🔴 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başladı. Sanat, televizyon ve iş dünyasından tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ‼️ Şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımları değerlendirildi. Uyuşturucu kullanıldığı veya bulundurulduğu yönündeki şüphe üzerine harekete geçen ekipler, şu ana kadar 19 kişiyi gözaltına aldı. 📌 Gözaltına alınan isimler: Özcan Deniz, Deniz Çakır Baykal, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Murat Ceylan, İbrahim İzzet Özilhan, Işıl Işık Demir, Pınar Bent, Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Ceylan Kaya, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Meltem Özkayan ve Seher Grothe Sevdişan. ‼️ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar; fuhuş, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu temin etme, kullanma ve bulundurma suçlarını kapsıyor. Son gözaltı kararları ise uyuşturucu kullanma veya bulundurma şüphesi üzerine verildi. 🔵 Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri devam ederken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 16 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.— Doğan Can (@dogancancesur) November 24, 2026
В съобщението се допълва, че разследването се води от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици, проституция и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.
Настоящата полицейска операция е поредната от редица подобни акции, които започнаха през октомври миналата година, припомня телевизията.
Задържаните при операции за употреба на наркотици лица първо се отвеждат в болница за здравен преглед, след което преминават тест за наркотици в Института по съдебна медицина. Впоследствие задържаните биват отведени в съдебната палата, за да дадат показания пред прокурор. В зависимост от искането на прокуратурата заподозрените лица или се освобождават, или се поставят под арест.
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Özcan Deniz, Murat Ceylan ve Deniz Çakır da dahil 35 gözaltı kararı https://t.co/O0trozBDft https://t.co/koiTplwaMy— CNN TÜRK (@cnnturk) November 25, 2026
Главната прокуратура на Истанбул проведе множество операции от 8 октомври 2025 г. насам като част от разследването си за наркотици, насочено срещу известни личности.
Много известни актьори, включително музиканти, мениджъри и бизнесмени, дадоха показания и предоставиха кръвни проби и проби от коса за тестване за наркотици.
В рамките на мащабно разследване на турските власти срещу употребата и разпространението на наркотици сред известни личности в шоубизнеса бяха задържани редица популярни актьори.
В рамките на разследването досега бяха задържани Бурак Дениз, Хафсанур Санджактутан, Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин, Ахсен Ероглу и Утку Юнсал (както и рапърът Норм Ендер и Мерт Демир). По-късно същия месец беше съобщено и за задържания и проверки, свързани с Джан Яман и Ханде Ерчел, Серенай Саръкая, Онур Туна, Фейза Дживелек и Левент Юзюмджю.
#SONDAKİKA Ünlülere yönelik uy**turucu operasyonu kapsamında Deniz Çakır, Özcan Deniz, Erdal Bozkuş, Cem Karcı gözaltına alındı. #operasyon #gözaltı #özcandeniz #denizçakır #cemkarcı #erdalbozkuş #istanbul #cumhuriyetbaşsavcılığı https://t.co/BJNFptWl2s— Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) November 24, 2026
При по-ранни етапи на разследването бяха задържани и тествани актриси като Бирдже Акалай, Демет Евгар, Беррак Тюзюнатач, Дерен Талу и Ирем Сак.
След тестването заподозрените бяха освободени. Срещу някои от тях обвиненията отпаднаха.
Задържанията като цяло се отразиха негативно на имиджа на някои от актьорите.
Догукан Гюнгьор беше отстранен от култовия сериал „Шербет от боровинки“, но сега се снима в друг сериал. Подобна съдба сполетя и Фейза Дживелек от същия сериал, която в момента не участва в снимки.